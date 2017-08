Ryanair denuncia a Brussel·les “un complot” per salvar Air Berlin

“Aquesta insolvència fabricada [en referència a la fallida d’Air Berlin] està sent clarament establerta per permetre a Lufthansa fer-se càrrec d’Air Berlin lliure de deutes, fet que viola totes les regles de competència alemanyes i de la Unió Europea”. Aquest és l’argument amb el qual l’aerolínia irlandesa de baix cost Ryanair va denunciar aquest dijous a Brussel·les l’ajuda de 150 milions d’euros que el govern d’Alemanya ha ofert aquesta setmana a Air Berlin, que es va declarar en fallida dimarts.

Segons el govern d’Angela Merkel, aquest crèdit milionari és l’única manera d’assegurar els vols de la companyia i, per tant, de garantir els drets dels passatgers, després que la segona aerolínia més important del país assegurés que no té efectiu per fer front als pagaments més immediats. Aquest crèdit pont mantindrà viva la companyia durant tres mesos, mentre duren les negociacions per liquidar-la.

Ryanair, però, hi veu “una conspiració evident” i considera que les ajudes són “una maniobra” per afavorir Lufthansa: la màxima competidora de la berlinesa ja ha confirmat que vol quedar-se’n una part. L’aerolínia irlandesa, però, assenyala que una unió de les dues companyies més grans generarà un conflicte de competència.

La Comissió Europea ja ha confirmat que estudiarà si el crèdit d’Alemanya a Air Berlin vulnera les normes europees sobre ajudes d’estat. L’organisme té dos mesos per resoldre la qüestió. Per la seva banda, Angela Merkel va defensar ahir el préstec i es va mostrar confiada que l’aerolínia retornaria els diners, tal com està previst.

En una entrevista en un acte de campanya a YouTube, Merkel va assegurar que no considerava adequat “deixar a l’estacada milers de passatgers perquè no es pot pagar la benzina” dels avions.