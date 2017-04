El Sabadell guanya 216 milions, un 14% menys, pels costos de la integració de TSB

El Banc Sabadell va guanyar en el primer trimestre de l'any 216,1 milions d'euros, un 14,3 % menys que fa un any, principalment pels costos tecnològics extraordinaris derivats de la integració del banc britànic TSB.

També el Sabadell ha explicat que fins al març va ingressar 353 milions per operacions financeres (+14,6 %), fet que suposa la major part de l'import previst per a tot l'any, de manera que el banc ha aprofitat aquests ingressos per elevar les seves provisions aquest trimestre fins als 510,6 milions, un 17,4 % en comparació al mateix període del 2016.

Més enllà del cost de la integració tecnològica, d'uns 100 milions de lliures i que ja estava contemplat, el Sabadell està satisfet amb l'evolució de TSB, que ja supera els cinc milions de clients, un 2,9 % més que fa un any, i que ha crescut tant en dipòsits de clients (+11 %) com en inversió creditícia (+12,6 %).

En un comunicat, el Sabadell ha precisat que la integració de la plataforma tecnològica es desenvolupa segons el pla previst, tant en costos, que pugen un 9,1 % intertrimestralment a TSB, com en calendari.

Quant al negoci del conjunt del grup Banc Sabadell, el marge d'interessos, que mesura l'activitat purament bancària, va assolir en el primer trimestre 962,4 milions d'euros, un 1,2 % menys, si bé les comissions netes van créixer un 6,8 %, fins a aportar 296,7 milions.

El banc destaca que el marge d'interessos creix un 1,6 % en termes intertrimestrals i un 1,8 % a tipus constant en comparació a l'any anterior.

Els resultats per operacions financeres d'aquest trimestre inclouen 246,2 milions per la venda d'actius financers de renda fixa així com 10,4 milions obtinguts per la venda de la participació del banc en Fluidra, entre d'altres operacions.

De la seva banda, el marge brut va repuntar un 2,1 %, fins als 1.600 milions d'euros, mentre que el marge abans de dotacions va créixer un 0,7 %, fins als 811,5 milions d'euros.

D'una altra banda, el Sabadell segueix reduint el volum d'actius problemàtics que, en els últims dotze mesos, sense considerar TSB, suma 2.756 milions d'euros.

Quant a la morositat, també es continua retallant i està en el 5,86 % (7,45 %, sense considerar TSB), fet que suposa el nivell més baix des del tercer trimestre del 2011, mentre que la cobertura de dubtosos se situa en el 53,13 % (53,10 sense tenir en compte el britànic TSB).

En aquest trimestre els recursos de clients en balanç han augmentat un 2,1 %, fins als 133.982 milions, mentre que els situats fora de balanç, com els fons d'inversió i plans de pensions, per exemple, van augmentar un 12,8 %, fins als 41.848 milions.

També la inversió creditícia bruta de clients va sumar 150.520 milions d'euros, fet que suposa un 0,5 % més que en el mateix període de l'any anterior.

Al tancament del trimestre, el grup Banc Sabadell comptava amb 2.767 oficines, 107 menys que en el mateix període de l'any anterior, mentre que la seva plantilla era de 26.412 persones, un total de 348 més que fa un any.

Quant a la seva activitat a Mèxic, al llarg d'aquest any el Sabadell preveu obrir set nous centres de banca d'empreses en aquest país, tres a Ciutat de Mèxic, un a Guadalajara, un altre a Monterrey i dos a la zona del Bajío, així com augmentar la seva plantilla laboral un 68 %.