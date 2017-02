El Sabadell guanya 450M€ venent-se un banc als EUA

“¿Si no vol comprar el Popular, com s’ho farà per arribar a ser el quart banc d’Espanya?”, li van preguntar a Josep Oliu en l’última presentació de resultats del Sabadell. “Això no l’hi explicaré. En la vida cal posar-se objectius, ja veurem com ho fem: és visió de futur i un somni”, va respondre el president del banc català.

Un mes després d’aquelles paraules, el Sabadell va anunciar ahir a la nit una important desinversió al mercat nord-americà. El banc s’ha venut per 1.025 milions de dòlars (967 milions d’euros) Sabadell United Bank, el seu negoci de banca comercial als Estats Units.

L’entitat catalana portava una dinàmica compradora (TSB a Londres o GNB, a Colòmbia, o la banca privada d’Itaú) i va justificar aquesta desinversió pels beneficis que n’obté: l’operació s’ha fet a 1,95 vegades el valor en llibres. Això suposa una plusvàlua de 447 milions d’euros. Per posar-ho en perspectiva, això suposa un 62% dels seus beneficis de tot el 2016. El comprador, Iberiabank, pagarà 803 milions de dòlars en efectiu i la resta en accions, de manera que l’entitat catalana es quedarà amb el 4,9% d’aquest banc, que té seu a Louisiana.

Fonts pròximes al Sabadell es van afanyar a assegurar que l’entitat no estudia comprar cap banc “ni a Espanya ni al Regne Unit” i van afirmar que aquesta injecció de capital servirà per “finançar el creixement del balanç del banc en altres mercats amb més expectatives de creixement i generació de valor”. També van negar que la decisió tingui a veure amb l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. El banc calcula que amb l’operació allibera 100 punts bàsics de capital per reforçar la seva solvència. Oliu va ser més clar i va afirmar que l’operació permetrà al banc “créixer als seus mercats prioritaris”. Els EUA queden així fora d’aquesta consideració, tot i que el banc vol mantenir presència a la zona.

Aquesta venda milionària no implica la sortida del Sabadell dels Estats Units. L’entitat va explicar en un comunicat que seguirà present al país amb la seva activitat de banca corporativa i de banca privada internacional, dos dels àmbits més lucratius del sector financer. De fet, la compra recentment de part del negoci de banca privada d’Itaú tenia la mateixa lògica comercial.

Sabadell United Bank era la marca que tenia el Sabadell a Florida, estat on va aterrar l’any 2007 amb l’adquisició de TransAtlantic Bank. Després va comprar el negoci de banca privada del BBVA a la regió, el Mellon United National Bank, i, més recentment, el JGB Bank. Actualment el seu volum de negoci a Florida era de 4.200 milions de dòlars en crèdits i 5.200 milions en recursos de clients. Aquests números queden lluny dels 10.000 milions que gestiona amb el seu negoci de banca corporativa i banca privada.

El dubte és ara com s’ho farà l’entitat per seguir creixent.