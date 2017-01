El Sabadell, amb la mel als llavis

El 2016 havia de ser un any màgic per al Sabadell. Amb la boca petita, als passadissos de la Torre Banc Sabadell s’havia especulat en els últims mesos sobre la possibilitat d’arribar als 1.000 milions de beneficis i durant part de l’any va portar aquest ritme. Després, la previsió va passar a rondar els 800 milions. Finalment, la segona entitat financera de Catalunya s’ha hagut de conformar amb 710 milions de guanys. Amb tot, no ha sigut un mal any per a la quarta empresa de Catalunya per volum de facturació.

La cúpula del banc va presentar ahir un benefici de només dos milions superior al del 2015 però ho va fer amb un roc a la faixa: la presentació als analistes, que es va fer just abans de la que van fer davant els mitjans, es va saldar amb un rotund aval per part dels inversors. I potser per això el Sabadell va ser el segon valor que més va pujar de l’Íbex-35.

Els analistes devien anotar com a punts positius l’increment de l’activitat bancària normal de l’entitat que presideix Josep Oliu. El marge d’interessos, possiblement la magnitud més important, ha crescut en un any un 20%, fins als 3.837 milions. Si s’exclou el britànic TSB de l’equació, aquest marge es va situar en 2.787 milions, amb un increment del 4,6%. Les comissions netes, la segona font d’ingressos tradicionalment, també van augmentar un 5,6%.

Millor digestió de la crisi

Una altra de les bones noves que van desgranar entre Oliu, Guardiola i el seu director financer, Tomás Varela, va arribar en l’àmbit de la digestió dels mals de la crisi: la taxa de morositat ha caigut fins al 6,1%, un punt i mig per sota que fa tot just un any. El Sabadell va voler recordar que l’any 2013 la morositat era del 13,6% i que ha sigut la retallada més important del sector. Aquesta dada va venir acompanyada del descens en els actius problemàtics, que van caure en 2.961 milions gràcies a la venda d’immobles.

Però potser la dada més significativa per al banc català -i per al conjunt del sector, si té continuïtat-és el seu augment del crèdit viu, que ha crescut un 0,2%, o un 1,7% si s’exclou el britànic TSB. Fins ara, la tònica era que malgrat els increments interanuals de la concessió de nous crèdits, el desendeutament de famílies i empreses era més fort i evitava que el saldo de crèdit pugés. El 2016, per fi, s’ha invertit la tendència.

Les males notícies

Per arrodonir el quadre positiu, el Sabadell ha aconseguit retallar les seves despeses un 1,9% fins als 634 milions. ¿On ha estat, doncs, el problema del banc català per no complir amb els millors pronòstics?

En les provisions, els diners que es reserven per fer front a futures pèrdues. Els comptes d’Oliu van ser clars. La sentència europea sobre clàusules terra ha forçat el Sabadell a fer “a correcuita” una provisió extra de 130 milions per arribar als 410 en total. Més important encara en termes proporcionals ha sigut el llast del conegut com a annex 9, un nou sistema de càlcul dels actius tòxics immobiliaris que va presentar el Banc d’Espanya al maig. Aquesta nova norma li va costar al Sabadell uns 350 milions.

A això s’hi poden sumar els costos de la sortida del portuguès BCP (estimats en 100 milions) i l’impacte del Brexit en els resultats de TSB, la seva flamant aposta britànica, que està estimat en uns 20 milions. I, tot plegat, en l’entorn de tipus en mínims històrics.

La compareixença d’Oliu es va convertir en un veritable bombardeig sobre les clàusules terra. El Sabadell va reiterar que confia en la transparència (i, per tant, en la legalitat) de les seves hipoteques i que ja ofereix renegociacions als clients.

El Sabadell, que preveu un 2017 millor, va tancar la porta a la compra del Popular o a adquisicions similars aquest any. Però Oliu va llançar un avís: “Ja veurem com ens ho fem per arribar a ser el quart banc d’Espanya. No l’hi explicaré. És un somni i una visió de futur”.