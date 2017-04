El Saló del Automòbil es reinventa a rebuf del MWC, però no atrau al grup Volkswagen

El Saló Internacional de l'Automòbil de Barcelona es reinventa aquest any amb una nova filosofia per provar de convertir-se en referència mundial de les noves tecnologies aplicades al sector de l'automoció, però no ha aconseguit que les principals marques del grup Volkswagen, Volkswagen i Audi, hi siguin presents, tot i que sí hi serà Seat.

Tot i aquestes absències, la mostra barcelonesa, que es celebrarà de l'11 al 21 de maig al recinte de Montjuïc, comptarà per primer cop amb la presència de Tesla, i també recupera com a expositor entre les grans marques a Toyota, que no hi era en les darreres edicions, segons han confirmat els organitzadors aquest dimecres. La mostra espera superar els 75.000 visitants de l'última edició.



El president del saló, Enrique Lacalle, ha lamentat que Volkswagen no hi sigui. "Hem parlat amb ells, però no venen per motius interns seus", ha indicat. No obstant, la mostrat satisfet per l'acollida del saló per part dels fabricants. "Per primer cop, aquest any, no hem hagut de perseguir a ningú", ha reblat.

No obstant, el saló creix en conjunt. De moment té confirmades una trentena de marques -l'anterior edició van ser 36-, però les empreses presents augmenten a 90 si es té en compte la presència de companyies de la indústria auxiliar i proveïdora, com Ficosa, Bosch, Valeo i altres, i les empreses tecnològiques, entre les que s'hi trobaran Google, Oracle, HP o IBM, entre moltes altres.

De fet, la superfície d'exposició creixerà entre un 5% i un 10%, per arribar fins als 115.000 metres quadrats al recinte de Montjuïc, sense comptar a més l'espai que ocuparà el 'connected hub', una zona reservada per al cotxe connectat, segons ha explicat Ricard Zapatero, director de negoci internacional de Fira de Barcelona.

Reinvenció

Davant la pèrdua d'influència dels salons de l'automòbil a Europa, on només el de Ginebra i el de Frankfurt atrauen presentacions de nous models dels fabricants segons ha reconegut Lacalle, el Saló de l'Automòbil de Barcelona s'ha reinventat, fins i tot canviant el nom pel de Automobile Barcelona.

Però sobretot vol liderar la irrupció de les noves tecnologies en el sector i els nous models de mobilitat. Per això mantindrà un espai de 'motorshow' o mostra tradicional de les marques on exposen els seus models, però també inclourà un espai denominat 'connected hub' per donar entrada a aquestes noves tecnologies.

"Ens garantim el futur amb el nou concepte i la nova filosofia", ha indicat Enrique Lacalle, que ha destacat que aquesta aposta per les noves tecnologies, de la mà de Barcelona com a capital mundial del mòbil, permet incrementar el nombre d'expositors i la internacionalització del saló.

Dins de l'apartat del cotxe connectat, hi haurà un simposi internacional en el que s'analitzaran els nous models de negoci lligats a l'automoció i la mobilitat, amb més de 70 ponents, entre ells el president de Seat, Luca de Meo.

Un segon espai dins del 'connected hub', denominat 'innovation square', comptarà anb 25 'start-ups' dels sector i posarà en contacte a aquests emprenedors amb els inversors i les grans corporacions del motor. Aquest espai s'ha posat en marxa en col·laboració amb el 4YFN -congrés d''start-ups' tecnològiques paral·lel al MWC-. I també s'inclourà una zona, batejada con a 'connected street', per a que els assistents puguin viure en directe amb demostracions el funcionament de les darreres novetats del sector lligades a la tecnologia, com la conducció autònoma.