Secretari d'Hisenda: "Catalunya començarà a recaptar quan el procés estigui madur"

"Catalunya començarà a recaptar quan el procés estigui madur". Són paraules del secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, en una entrevista a El matí a Catalunya Ràdio. La clau per arribar a aquesta fase passa per celebrar el referèndum i tenir "una participació molt important i una victòria clara". No obstant, no ha donat detalls sobre quin ha de ser aquest percentatge.

" El referèndum és un moment clau que obrirà un altre estadi, en el qual la comunitat internacional començarà a tenir molt present que Catalunya està en fase de desconnexió", ha explicat. Salvadó, que també ha assegurat que el mes de setembre, moment que ha de celebrar-se la votació, l' Agència Tributària Catalana estarà preparada per a la recaptació executiva de qualsevol tribut.

Davant les reaccions que pot aixecar la situació davant la comunitat internacional, el secretari d'Hisenda s'ha mostrat tranquil. Si Catalunya demostra ser un país solvent, la resta de països li prestaran diners "com a qualsevol altre país". En la mateixa entrevista el secretari ha assegurat que una Catalunya independent necessitaria 50.000 milions d'euros per funcionar a mínims.

Salvadó també ha assenyalat què passaria amb la Hisenda Catalana en cas que Catalunya es consolidés com a Estat. Ara mateix l'organisme compta amb 450 empleats, però " necessitarà unes 5.000 persones treballant". Aquest buit l'ocuparan les 3.500 persones que treballen a la Delegació de l'Agència Tributària a Catalunya i les més de 800 que tindrà l' Agència Catalana després del mes de setembre, juntament amb alguns reforços, ha apuntat Salvadó.

Finalment, el secretari ha volgut destacar en l'entrevista que Catalunya ha fet una gran aposta per la lluita contra el frau fiscal i que, a dia d'avui, "està obtenint resultats molt potents". Salvadó ha destacat que la recaptació en els darrers dos anys ha augmentat un 15% i que la Generalitat ampliarà la plantilla d'inspectors per aconseguir estàndards semblants als països més avançats d'Europa.