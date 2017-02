Samsung fa un Rajoy

FORA DEL MWC JA NO HI CABEM TOTS

Samsung va substituir ahir la seva tradicional megapresentació d’un nou smartphone Galaxy -que serà el 29 de març- per un acte de perfil més baix, tan baix que ni tan sols hi va comparèixer D.J. Koh, el màxim responsable de mòbils de la firma. Va ser un vicepresident qui va passar el tràngol de reconèixer el fiasco dels Note 7 incendiats i omplir el buit presentant dues tauletes i un comandament a distància per al visor de realitat virtual Gear VR.

El directiu de Samsung va començar l’acte traient pit de les capacitats de la seva empresa com a subministrador d’equipaments per a xarxes 5G i dels xips propis que porten a dins. Però enmig de la seva exposició se li va enfilar a l’escenari un militant de Greenpeace reclamant més decisió a la indústria en el reciclatge de materials. A l’entrada, els activistes ja havien mig aconseguit penjar una pancarta a la façana del Palau de Congressos. Un Palau, per cert, que va resultar insuficient per acollir a la sala principal tots els periodistes assistents.

Sort que Samsung va reaccionar i va habilitar l’auditori per tal que els que no hi cabíem poguéssim seguir l’acte en una pantalla. Com les aparicions de Rajoy en plasma, sí. Però en qualsevol cas, millor que LG i Huawei, que al matí tampoc van ser capaços d’assumir l’allau d’informadors en els seus actes respectius, fins al punt que molts acreditats prèviament es van quedar fora. Em reafirmo en el que vaig escriure aquí mateix l’any passat: al final acabarem seguint les presentacions de producte des de casa. Si més no, les que tenen lloc fora del MWC, que aquest any se’ls han escapat de les mans a les empreses convocants.

TORNEN ELS MÒBILS ZOMBIS

Tornen els mòbils zombis. Qui no va tenir problemes d’aforament van ser dues marques de tota la vida que aquest any intenten recuperar protagonisme. BlackBerry va presentar dissabte el KEYone, un smartphone Android amb teclat físic per temptar els fanàtics de l’eficiència i la seguretat. Té la mida d’un Samsung Galaxy S7 Edge però és més pesant, i els 600 euros que volen cobrar per ell semblen excessius per les prestacions que ofereix.

L’altra marca que vol tornar és Nokia: els seus antics directius han muntat una empresa que subcontracta a Foxconn la fabricació de smartphones Android més aviat genèrics, però gràcies al seu preu assequible i el prestigi que el nom de Nokia té encara en moltes regions poden tenir alguna oportunitat.

EL 5G SENSE 5G DE VODAFONE

Vodafone va explicar al matí diverses tecnologies que li permeten oferir amb la seva xarxa 4G actual prestacions pròpies de la futura 5G.

Especialment destacables: el sistema Massive MIMO, que millora la cobertura de dades concentrant-la en feixos que segueixen els usuaris, i les CrowdCells, unes petites antenes autònomes de telefonia mòbil que faciliten el desplegament de xarxes: al MWC n’ensenyarà una de muntada en un dron per donar cobertura d’emergència en situacions de desastres.