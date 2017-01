Sanef (Abertis) invertirà 147 M€ a canvi d'apujar peatges a França

Sanef, la filial francesa d' Abertis, ha arribat a un acord amb el govern francès per invertir 147 milions d'euros en la modernització de la seva xarxa d'autopistes a França a canvi d'un increment de tarifes d'entre un 0,27% a Sanef i un 0,40% Sapn l'any, entre 2019 i 2021, segons ha informat aquest dijous la companyia.

Aquest nou pla d'inversions permetrà millorar la xarxa francesa de carreteres en seguretat, fluïdesa del trànsit, qualitat de servei i sostenibilitat mediambiental, a la vegada que dóna un impuls, segons Abertis.

El pla preveu la construcció de diversos enllaços viaris, l'ampliació del nombre de places d'aparcament dedicades a cotxes d'alta ocupació o programes de protecció dels recursos aqüífers de la xarxa, entre d'altres coses.

Aquest pla d'inversions té diversos precedents com el Paquet Verd, entre 2010 i 2013, o el Pla Relance, aprovat el 2015 i encara en execució, i, segons Abertis, és un exemple de la voluntat del govern francès d'apostar per la col·laboració públic-privada per buscar solucions al finançament d'infraestructures.

Fa uns dies, Abertis va comprar un 10,5% addicional, fins a arribar al 63,07%, de Holding d'Infraestructures de Transport (HIT), la companyia que controla el 100% de Sanef.

Abertis és present a França des de 2006 a través de HIT i opera de manera directa més de 1.760 quilòmetres d'autopistes al nord-oest de França, Normandia i Aquitània, que representen el 22% del total d'autopistes de peatge al país.

França és el major mercat d'Abertis i va aportar el 35% del total d'ingressos, 1.243 milions d'euros, i el 35% de l'Ebitda, 837 milions, en els nou primers mesos del 2016.