El Santander guanya més de 6.200 milions el 2016, un 4% més

El Banco Santander va obtenir un benefici atribuït de 6.204 milions d'euros el 2016, fet que suposa un augment del 4% respecte a l'any passat, gràcies al "fort" creixement dels ingressos per comissions i a la millora en la qualitat del crèdit, factors que es van veure contrarestats per la feblesa d'algunes divises respecte a l'euro i per la pujada d'impostos a Polònia i el Regne Unit.

El benefici abans d'impostos va pujar un 12%, fins els 11.288 milions d'euros, si s'exclouen els resultats no recurrents i l'efecte dels tipus de canvi, segons ha informat avui l'entitat. A finals d'any, l a morositat del grup era del 3,93% (respecte del 4,36% de desembre del 2015), mentre que la ràtio de cobertura va pujar del 73% al 74%.

"El 2016, Santander va assolir molt bons resultats i va complir els nostres objectius estratègics i de negoci; vam augmentar els clients vinculats en 1,4 milions addicionals, vam incrementar el crèdit un 2% i ja donem servei a 125 milions de clients particulars i empreses a Europa i Amèrica", ha subratllat la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.

Futur: "Entorn volàtil però millor que el 2016"

Botín també ha assenyalat que la fortalesa del model de negoci i l'execució de l'estratègia del banc van tornar a donar resultat el 2016 en acumular més de 3.000 milions d'euros de capital. "D'ara endavant, tenim moltes oportunitats per créixer de manera rendible a Europa i Amèrica, en un entorn que anticipem serà volàtil però, en general, millor que el 2016 en els nostres mercats principals". Per a la presidenta del Santander la clau de l'èxit per al 2017 serà "tenir una cultura de col·laboració cada vegada més forta en tot el grup i una missió comuna d'ajudar les persones i les empreses a progressar".

El quart trimestre, l'entitat va registrar un benefici atribuït de 1.598 milions d'euros. En el mateix trimestre de l'any anterior, el banc va guanyar 25 milions d'euros per l'impacte de diverses operacions extraordinàries. El grup va registrar "importants" avenços en els seus principals objectius financers i va complir els objectius que s'havia fixat per al 2016 a l'Investor Day del 2015. Així, el valor comptable tangible net per acció va augmentar un 3,7%, fins a 4,22 euros; el dividend en efectiu per acció va créixer un 8%, fins a 0,17 euros; i el benefici per acció va arribar a 0,41 euros, un 1% més.