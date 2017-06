El Santander manté la solvència i fa disparar la del Popular

L’adquisició del Banco Popular per part del Santander ha elevat de cop la qualificació creditícia del primer i, a més, malgrat els actius problemàtics que arrossega el Popular, de 37.000 milions, no afecta la nota que les agències de qualificació posen a l’entitat que presideix Ana Botín. Ahir Fitch va elevar de cop en vuit esglaons la nota del Popular i va passar la seva qualificació creditícia de B a A-, amb una perspectiva estable de ràting. Una cosa semblant havia fet el dia abans l’agència DBRS, que va apujar en set esglaons el ràting del deute sènior, que va passar de “qualitat qüestionable” a “qualitat bona”.

Les agències de qualificació donen per fet que el Santander podrà digerir sense problemes el Popular, que ha adquirit per un sol euro i que obligarà el banc càntabre a ampliar capital en 7.000 milions. Per això, la nota del banc que presideix Ana Botín no s’ha vist alterada.

Fitch va confirmar el ràting A- del Santander en considerar que l’operació és neutra per al banc comprador, ja que el capital social del Popular i el deute convertible i subordinat s’han utilitzat per elevar la cobertura dels seus actius problemàtics. I l’impacte d’aquests 37.000 milions d’actius -la majoria lligats al totxo- en el balanç del Santander quedarà compensat per l’ampliació de capital de 7.000 milions que posarà en marxa el banc dirigit per Ana Botín. L’agència Fitch destaca que el risc afegit que aporta el Popular és “manejable” per al Santander, ja que la dimensió de l’entitat adquirida equival només a un 11% del banc presidit per Ana Botín i, a més, l’agència valora positivament l’experiència de la direcció del Santander a l’hora d’integrar altres entitats.

L’agència Moody’s també va fer una lectura similar. Va apujar el ràting del popular i el del seu deute. Però a més, l’agència va indicar que l’impacte que tindrà la compra per al Santander estarà “àmpliament compensada” per l’ampliació de capital” i, a més, el banc càntabre millorarà la seva quota de mercat.

Agilitat i coordinació

El Fons Monetari Internacional (FMI) va lloar ahir “l’agilitat i coordinació” de les autoritats europees en la resolució i posterior venda del Banco Popular, cosa que ha permès aclarir la incertesa sobre el sistema bancari espanyol i els mercats financers europeus.

Malgrat això, ahir es va saber que l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) presentarà dilluns davant l’Audiència Nacional una querella contra el Banco Popular per la pèrdua del valor que han patit els seus accionistes i bonistes després de la resolució i venda de l’entitat al Santander.