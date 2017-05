La Sareb (banc dolent) estudia crear una socimi

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, ha anunciat aquest dijous que la societat de gestió d'actius procedents de la reestructuració bancària, Sareb -més coneguda com banc dolent-, està estudiant la possibilitat de crear una socimi (socientat immobiliària cotitzada amb avantatges fiscals- per treure-la als mercats abans de final d'any.

De Guindos ha dit que aquest plantejament es fa degut a la bona evolució del sector financer i immobiliari, durant un dinar sobre el paper d'Espanya en la refundació de la Unió Europea organitzat per l' Associació per al Progrés de la Direcció (APD).

Segons de Guindos, la Sareb, que es va quedar un important volum dels actius immobiliaris tòxics i crèdits lligats al totxo de la banca, ja s'ha després d'un 20% dels seus actius.

El ministre ha defensat que gràcies a la reestructuració bancària s'ha passat de 50 entitats a unes 15, amb la qual cosa s'ha disminuït l'excés de capacitat que hi havia, ja que ara queda un 37% d'oficines de les que hi havia abans de la crisi.

A més, el ministre ha indicat que, segons el Banc Central Europeu (BCE), a Espanya el rati de crèdits dubtosos o morosos és de 5,7%, per la qual cosa se situa en la mitjana europea i per sota de estats com Portugal (20%), Itàlia (15%) o Irlanda (14%). L'estoc de crèdit morós s'ha reduït en un 40%, ha indicat el ministre.