Scutum farà motos elèctriques per a particulars a finals d'any

La marca comercial Scutum passarà del mercat de flotes a la venda directa a particulars. L'empresa ha presentat avui un canvi de nom i d'estratègia durant la inauguració de la primera planta de motos i bateries elèctriques d'Europa, ubicada a Molins de Rei. La companyia passa a dir-se Silence, una marca que ja utilitza al mercat internacional.

La nova planta de producció té capacitat per produir 10.000 vehicles elèctrics i 12.000 bateries i ja dona feina a 35 persones. "L'empresa està creixent exponencialment, molt ràpid: vam néixer fa cinc anys i fins fa un només érem nou persones a la companyia", ha explicat el fundador i conseller delegat d'Scutum, Carlos Sotelo. Amb aquesta fàbrica, Scutum -que és l'unica marca que acobla les seves pròpies bateries elèctriques- espera duplicar la facturació aquest any, i llançar-se de ple al mercat internacional. A mig termini, la companyia espera arribar a fabricar unes 25.000 unitats a l'any entre els pròxims tres i cinc anys.

Per aconseguir-ho, però caldrà augmentar les línies de producció i la plantilla. Per això, a banda dels sis milions d'euros invertits en aquesta fàbrica (amb l'ajuda de socis com Repsol, La Caixa i les administracions) Scutum té previst invertir 20 milions d'euros més durant els pròxims tres anys. La direcció, però, vol fer passos ferms: "En un món que encara és de benzina, cal anar en compte quan s'escalen aquests tipus de negocis i els socis ens demanen anar a poc a poc", ha admès Sotelo que també ha afegit que un dels punts forts és que "la dimensió actual és la correcta per entrar al sector, que encara es petit, i créixer a mesura que creix la demanda i el mercat".

Actualment la marca ja té el 40% de la quota de mercat en motos elèctriques. El 2016, la companyia es va consolidar com a líder en aquest segment, amb una pujada de les vendes del 255% respecte l'any anterior, per sobre de la mitjana de vendes a Espanya, que va créixer un 119%, segons ha explicat la companyia.

Scutum s'ha proposat liderar el mercat de les motocicletes i les bateries elèctriques amb producció i components fabricats majoritàriament a Catalunya. L'objectiu, segons la direcció, és fer ressorgir la indústria catalana de la motocicleta com a exportadora mundial d'aquest tipus de vehicles "proporcionant solucions per a una mobilitat més sostenible". Els clients principals de la companyia, que fabrica tres models, són les empreses amb flotes, com Correus, la policia urbana de Barcelona i Madrid, BSM o els empreses de logística de l'última milla.