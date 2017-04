Scytl frena la sortida a borsa i busca un comprador

La sortida a borsa més esperada del sector tecnològic català queda en standby. La companyia barcelonina Scytl, líder mundial en vot electrònic, frena per ara la seva estrena als parquets, segons ha avançat a l’ARA el seu conseller delegat, Pere Vallès. Feia almenys tres anys que la companyia s’havia fixat com a objectiu cotitzar al Nasdaq, el selectiu tecnològic de la Borsa de Nova York. Segons Pere Vallès, a hores d’ara és més probable que Scytl sigui adquirida per una altra companyia que no pas la sortida a borsa, un objectiu que s’havia plantejat per al 2017. En aquest sentit, el gegant català de la democràcia digital creu que l’escenari més possible és que el comprador sigui un fons d’inversió, tot i que l’empresa també podria ser objecte d’interès d’alguna gran companyia tecnològica.

Vallès confirma que els plans de Scytl per saltar al Nasdaq s’han refredat perquè, en un sector sensible políticament com el del negoci electoral, l’empresa creu que la vinculació amb un país concret pot perjudicar-la. El mateix passaria en el cas que un gegant com Google, Facebook o Microsoft la volgués comprar: alguns països podrien passar a veure Scytl amb suspicàcia.

Addicionalment, cotitzar a la borsa implicaria per a la companyia una exposició que Vallès no veu del tot desitjable per la informació que la competència passaria a tenir d’ells. El Nasdaq havia estat en el punt de mira de Scytl des dels inicis i el 2014, quan la companyia va reforçar el seu equip directiu amb tres nous puntals per preparar-se per a aquest salt, però ara la balança s’inclina cap a la venda. Tot i que la sortida a borsa no s’ha descartat del tot, ja no és la primera opció.

El que és segur és que Scytl no es quedarà com està ara. Actualment, els accionistes de Scytl són vuit fons d’inversió europeus i internacionals. Per la naturalesa del seu negoci, els fons d’inversió acostumen a quedar-se entre 5 i 10 anys al capital d’una empresa fins que aquesta creix i poden fer caixa venent-se’n la participació. El cas de Scytl, que ja s’ha guanyat un lloc privilegiat en el sector, no serà una excepció, i per això la compra o la sortida a borsa són les dues principals opcions que es plantegen. Sigui com sigui, Pere Vallès defensa que en qualsevol escenari la seu de Scytl s’hauria de quedar a Barcelona, perquè la seva ubicació l’afavoreix tant com a imant per atreure talent com per les escasses suspicàcies polítiques que genera en els països on opera l’empresa.

La companyia no publica els seus resultats (ho fa al Registre Mercantil, però de manera deliberadament confusa) per exigència dels inversors actuals. Tot i que Vallès admet que Scytl encara perd diners, hi treu importància, ja que assegura que moltes tecnològiques triguen anys a entrar en beneficis per les característiques del seu model de negoci.

Al febrer Scytl va rebre una nova ampliació de capital de 12 milions d’euros dels seus inversors actuals, entre els quals hi ha fons de capital risc de referència com els catalans Nauta Capital, la nord-americana Vulcan Capital (del cofundador de Microsoft Paul Allen) i l’empresa de software alemanya SAP. A més, en l’últim any la companyia ha aconseguit que en el seu negoci d’eleccions públiques hi tinguin un pes majoritari les democràcies occidentals, amb mercats potents com els Estats Units, el Canadà i Europa. Això també ha provocat que Scytl depengui menys dels països en vies de desenvolupament, on el risc d’impagament és més alt.

Impuls del sector privat

En paral·lel, la companyia catalana està impulsant noves vies de negoci per reforçar el seu negoci. Arran de la seva última ampliació de capital, Scytl s’ha proposat expandir el seu negoci d’eleccions en el sector privat. L’empresa ja s’ha encarregat dels processos electorals d’alguns col·legis professionals de Catalunya, d’universitats com la UNED o de partits polítics com el PDECat. Aquest segment s’està accelerant sobretot gràcies a la implantació del vot per internet.

L’empresa ja fa més d’un any que explota un altre segment de l’anomenada democràcia digital. Scytl és l’inversor, juntament amb Telefónica, de Civiti, un projecte amb 30 milions d’euros d’inversió centrat en en el negoci de la participació ciutadana i les consultes. Aquesta nova companyia, que opera de manera independent de Scytl -de fet, ni tan sols conviuen al mateix edifici-, ha desenvolupat una plataforma al núvol per organitzar votacions populars per a municipis d’arreu del món i amb un preu molt més barat.

Esperant la llei catalana de vot electrònic

Tenint en compte que molts catalans que viuen a l’estranger no poden votar en les eleccions per problemes burocràtics, el Parlament està tramitant l’anomenada llei de vot electrònic per a catalans residents a l’estranger, que ha de permetre votar per internet. Com que aquest és el negoci principal de Scytl, és segur que la companyia optarà a obtenir el contracte. Segons Pere Vallès, la companyia està esperant a veure si s’aprova la llei i si s’adjudica el contracte, i si és així Scytl podria tenir a punt el servei en tres mesos.

Scytl va néixer com una idea d’uns investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, Andreu Riera i Joan Borrell. Així, és un dels pocs casos catalans en què l’abundant recerca de les universitats catalanes aconsegueix convertir-se posteriorment en empresa exitosa. Actualment té més de 600 treballadors, la meitat a Catalunya.