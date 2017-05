Scytl pacta amb la banca refinançar un deute de 38 milions

Scytl, la companyia catalana líder mundial en vot electrònic, agafa impuls per continuar creixent. L’empresa que lidera Pere Vallès va aconseguir el mes passat refinançar el seu deute amb les entitats bancàries, segons ha pogut confirmar l’ARA de fonts pròximes a l’operació. Gràcies a l’acord, la companyia ha allargat el calendari de repagament del seu deute fins a set anys. El pacte també inclou dos anys de carència de capital, és a dir, que durant aquest període només es paguen interessos però no el principal. Finalment, l’acord també concedeix a la tecnològica una nova línia d’avals de 8 milions que es faran servir per presentar-se a concursos públics.

Fonts financeres asseguren que el deute de Scytl amb les entitats financeres és de 37,5 milions (que és el que ara s’ha refinançat) mentre que el que manté amb les entitats públiques és de 27 milions més. La companyia no vol confirmar aquestes dades i afirma que no fa mai pública informació financera. Contactat per aquest diari, Pere Vallès va assegurar que “el refinançament permetrà dedicar més recursos a la inversió en un moment de forta expansió del vot per internet, en què Scytl necessita consolidar la seva posició de lideratge en els diferents segments del mercat”.

540x306 Pere Vallès, conseller delegat de Scytl. / FRANCESC MELCION Pere Vallès, conseller delegat de Scytl. / FRANCESC MELCION

Al febrer, Scytl ja va rebre de nou el compromís dels seus inversors actuals –vuit fons de capital risc, entre els quals hi ha Paul Allen, cofundador de Microsoft– amb els quals va tancar una nova ampliació de capital de 12 milions d’euros per accelerar el seu ritme de creixement. El 2014 la companyia havia tancat una de les rondes de finançament més importants a l’ecosistema digital català, amb 104 milions de dòlars.

Canvi d’estratègia

Com va avançar l’ARA fa dues setmanes, Scytl ha modificat els seus plans de futur, que fins ara passaven per sortir a cotitzar a la borsa de Nova York. Ara la companyia veu com a més possible que sigui comprada per algun fons o empresa tecnològica quan els inversors actuals vulguin sortir del capital. Aquesta operació no seria immediata, sinó que es faria d’aquí un temps, ja que els inversors actuals encara es mantindran en el capital de l’empresa almenys entre dos i set anys més.

Actualment, Scytl està en una fase d’expansió, amb noves línies de negoci com les eleccions en el sector privat. En aquest sentit, ha vist un nou mercat potencial en els processos electorals d’entitats com els partits polítics, els sindicats, els col·legis professionals o les universitats. A més, la companyia fa més d’un any que impulsa un tercer segment de futur, les consultes participatives als municipis. Per a això ha creat una altra empresa, OpenSeneca, en aliança amb Telefónica.

Scytl ha participat en la modernització electoral de 47 països i ha arribat a arrabassar les penúltimes eleccions espanyoles a Indra, la proveïdora habitual. En els últims anys, l’empresa ha aconseguit que les democràcies occidentals, amb mercats potents com els Estats Units, el Canadà i Europa, guanyin cada cop més pes en el seu negoci d’eleccions públiques.