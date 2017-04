Seat injecta 900 milions a Martorell per fabricar els nous Ibiza i Arona

Els llançaments del nou Ibiza i de l'Arona de Seat han suposat una inversió de 900 milions d'euros a la planta de Martorell, la xifra més alta que la firma ha destinat a nous models i que, segons la companyia, demostra el compromís de la marca amb Catalunya, ha explicat avui el president de Seat, Luca de Meo.

De Meo ha fet pública aquesta xifra coincidint amb la primera visita que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet a les instal·lacions de l'automobilística a Martorell. De Meo també ha aprofitat per subratllar l'aposta de Seat pel desenvolupament econòmic de Catalunya i Espanya. "Som més que una fàbrica", ha reivindicat el president de l'automobilística davant Puigdemont, després de destacar que Martorell és pionera a posar en marxa les tecnologies més avançades com la realitat augmentada o l'anomenada indústria 4.0 i recordar que Seat representa el 4% del PIB català i el 10% de les exportacions de Catalunya.

Aquests 900 milions d'inversió en l'Ibiza i l'Arona són 100 milions més que els que la marca -que pertany al grup Volkswagen-, va invertir el 2012 per desenvolupar el Leon, un dels principals pilars de les vendes de Seat, i formen part de la inversió global de 3.300 milions anunciada al setembre del 2015 pel grup Volkswagen a Espanya per al període 2015-2019."Aquesta inversió demostra el nostre compromís amb el desenvolupament econòmic del país i ratifica el nostre lideratge com el primer inversor industrial en R+D. Seat desenvolupa un paper clau des del punt de vista inversor, tecnològic, industrial i laboral, així com per a la generació de riquesa i benestar", ha dit De Meo.

De la seva banda, Puigdemont ha felicitat Seat per la seva positiva evolució econòmica i li ha agraït el seu compromís amb el sector industrial català i el paper desenvolupat per atreure la inversió del grup Volkswagen. "Sempre que faci falta, el Govern estarà al vostre costat", ha dit Puigdemont. "Hi ha una Catalunya Seat", ha assegurat el president català per subratllar la connexió de la marca amb el territori.

La fàbrica es reforça però amb la mateixa plantilla

El nou Ibiza, desenvolupat íntegrament a Barcelona, es produeix a la línia 1 de Martorell, la mateixa en la qual es fabricarà l'Arona, i conviurà durant uns mesos amb la quarta generació del model, que té comandes per atendre, sobretot, internacionals.

En les pròximes setmanes, la línia 1 passarà dels dos torns de treball actuals a tres per donar sortida a la nova demanda d'aquests vehicles; mentre que la línia 2, que acobla el León, perdrà un torn i passarà a dos. Aquest reforç, però, no generarà noves contractacions. Seat compta amb més de 14.500 treballadors en els seus tres centres de producció: Barcelona, el Prat de Llobregat i Martorell, on hi ha la fàbrica.