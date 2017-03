Seat invertirà més de 1.000 milions fins al 2020 en noves tecnologies per a reduir emissions

Seat afronta els pròxims quatre anys amb el repte d'adaptar-se a les normatives cada vegada més exigents de la Unió Europea (UE) per reduir emissions, la qual cosa l'obligarà a un desemborsament inversions superiors als 1.000 milions per adquirir i desenvolupà noves tecnologies.

El vicepresident de Finances de l'automobilística, Holger Kintscher, ha detallat en una entrevista d'Europa Press que les inversions en aquestes noves tecnologies -com l'electrificació, els híbrids i la millora del dièsel i la gasolina- aconseguirà els "tres dígits en milions d'euros" fins a l'any 2020, sobretot per adquirir innovacions desenvolupades paper Grup Volkswagen.

Trenta anys esperant un Seat català"El risc més gran actualment és complir totes les normatives d'emissions de la Unió Europa. Els polítics ens han donat una tasca molt difícil. És un repte, però hem d'afrontar-ho i solucionar-ho", ha argumentat, i s'ha mostrat convençut que Seat serà capaç de fer-ho.

El directiu ha assenyalat que el consorci alemany serà qui faci les principals inversions i desenvolupaments d'aquestes noves tecnologies, però Seat ha de ser capaç de finançar-ho. "És un tracte just, si Volkswagen ho desenvolupa, que paguem per a això, no és un regal".

Kintscher és vicepresident de Finances de Seat des de fa sis anys, quan la companyia de Martorell passava per una profunda crisi, amb unes pèrdues que van arribar a gairebé 150 milions el 2013 i que es van reduir a més de la meitat a l'any següent fins a aconseguir un benefici de sis milions d'euros el 2015 i un rècord de 903 milions l'any passat -tenint en compte que s'inclouen 671 milions de plusvàlues per la venda de la filial VW Finance a Volkswagen AG-.

El directiu ha admès que l'ànim general a Seat sis anys enrere era molt negatiu. "Podies tenir la idea que tothom estava deprimit, que ningú pensava en el futur de Seat", fins que el 2012 va sortir al mercat la generació actual del León, que ha resultat un èxit que va ajudar a donar un tomb a la situació.

"Va haver-hi un moviment complet en el conjunt de la companyia, va ser un gran èxit, i tothom va canviar d'actitud i va remar cap a la mateixa direcció", ha afegit, i ha assenyalat que es va produir una gran millora de processos i reducció dels costos.

"Encara que les xifres eren vermelles, vèiem la llum al final del túnel", ha relatat, i ha afirmat que la retallada en costos i l'increment de vendes i marges han estat la clau de la millora, amb els resultats més positius de la història de la companyia el 2016.

Després del nou León, que va provocar el punt d'inflexió, Kintscher ha destacat el gran pas que ha suposat el llançament de l'Ateca, el primer SUV de Seat, al mercat des d'estiu de l'any passat: "Ha estat molt ben rebut en tots els mercats. Mai hauria imaginat uns temps d'espera tan llargs per a un Seat com els que tenim amb l'Ateca".

Ha assegurat que tant l'Ateca com l'Arona -el seu germà petit, que es llançarà durant la segona meitat d'aquest any- i el SUV més gran que es va anunciar aquesta setmana contribuiran a mantenir la "rendibilitat sostenible" de la marca. Ha afirmat que el nou vehicle tot camí, que es fabricarà a Alemanya, atraurà un tipus de client nou per a Seat, amb més poder adquisitiu, la qual cosa comportarà un increment dels marges.