Seat obté un resultat operatiu positiu per primer cop en 10 anys

Seat ha enfilat el camí de la rendibilitat i, per ara, no canvia de ruta. El fabricant de cotxes va aconseguir un resultat operatiu de 153 milions d’euros el 2016, molt diferent de les pèrdues de 10 milions d’euros que havia registrat l’any anterior. Aquesta xifra recull els guanys de l’empresa abans de restar-ne els impostos, interessos i amortitzacions, i tanca en positiu per primer cop en deu anys, segons va comunicar ahir el grup Volkswagen. De fet, l’any passat la companyia ja havia acabat amb un resultat net positiu, però ho havia aconseguit gràcies a l’efecte dels crèdits fiscals. El màxim responsable del consorci, Matthias Müller, va indicar que la marca ha aconseguit tornar a la rendibilitat operativa gràcies a models “convincents” com el totterreny urbà Ateca.

El director financer del grup, Frank Witter, va apuntar per la seva banda que el primer totterreny de la història de Seat ha permès que la firma hagi pogut registrar nivells rècord de facturació i benefici operatiu. El vicepresident de compres del grup Volkswagen i president del consell d’administració de Seat, Francisco Javier García Sanz, va dir a la premsa espanyola que el 2017 “el resultat no empitjorarà” però no es va atrevir a assegurar que millorarà. Seat va assolir una facturació de 8.894 milions d’euros el 2016, un 3,8% més que l’any anterior.

La companyia va comercialitzar un total de 490.000 vehicles arreu del món, un augment del 22% respecte de les 400.000 unitats del 2015. Els models més venuts l’any passat van ser el León, l’Ibiza, l’Alhambra i l’Ateca. De fet, el consorci amb seu a Wolfsburg creu que el que explica la millora dels resultats de Seat és, a part de l’efecte positiu de l’Ateca, l’estratègia de reducció de costos que va aplicar Seat.

Volkswagen oblida el Dieselgate

El grup alemany Volkswagen va tancar el 2016 amb un benefici net de 5.144 milions, lluny de les pèrdues de 1.582 milions que va registrar l’any anterior per les provisions pel Dieselgate. La companyia va donar per tancat el llast econòmic de l’escàndol, encara que haurà de fer front a un pagament d’uns 24.000 milions de dòlars als Estats Units en concepte de multes i reparacions després del seu acord amb la justícia americana. El consorci alemany va facturar un 1,9% més l’any passat, fins als 217.267 milions d’euros.