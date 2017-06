Seguiment massiu el primer dia de vaga dels estibadors

Els estibadors apugen la pressió. Després que la setmana passada es tornessin a trencar les converses entre treballadors i patronal, just quan semblava que l’acord estava a tocar, els estibadors dels ports de tot Espanya van començar ahir la primera de vuit jornades de vaga que s’allargaran fins al 23 de juny i que passen per aturar l’activitat de manipulació de mercaderies als ports durant les hores imparells. I després de mesos de discrepàncies, ahir sindicats i govern espanyol coincidien en una cosa: el seguiment de la protesta va ser massiu.

L’executiu espanyol va decretar uns serveis mínims que garantissin el 100% del transport en el cas de mercaderies peribles o perilloses i del 50% en la resta de mercaderies, unes condicions que de moment van aconseguir que ahir es mantingués certa normalitat en la majoria de ports, però que els estibadors consideren “abusives”.

De fet, durant la jornada d’ahir gairebé no hi va haver incidents i la majoria de ports van aconseguir anar tirant endavant amb la seva activitat. Amb dues excepcions, el port d’Algesires (Cadis) i el de València, que van patir aturades més intenses, gairebé totals, segons informa Europa Press. Es tracta dels dos ports més grans de l’Estat, i que van seguits pel de Barcelona, que no es va veure especialment afectat perquè ahir era festiu a la capital catalana, però que pot patir amb més força a partir de dimecres.

Per la seva banda, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va insistir que el govern i les autoritats portuàries continuarien vigilant perquè es garanteixin els serveis mínims i va instar treballadors i empreses a asseure’s a negociar. De la Serna va voler deixar en les mans d’aquests dos col·lectius la negociació i va explicar que el govern ja havia fet tot el possible posant a disposició de les parts el segon reial decret que acompanya el decret llei de reforma del sector, i que “té els instruments necessaris per arribar a l’acord”. D’altra banda, la ministra d’Agricultura i Pesca, Isabel García Tejerina, va assegurar que la vaga és “incomprensible” i va avisar dels danys que pot comportar per a l’economia.

L’impacte de les aturades

Els estibadors controlen el 80% de les importacions a Espanya i el 60% de les exportacions, que aquests últims anys creixen amb força. Tal com recollia ahir Europa Press, el sector dels camioners estima que les aturades poden arribar a generar unes pèrdues de fins a 2,4 milions d’euros diaris al sector del transport de càrrega per carretera. I Anfac, la patronal de l’automòbil, també va demanar que es garanteixin els serveis mínims, ja que el 2016 el 84% de la producció de vehicles a Espanya (uns 2,8 milions) es va exportar a través dels ports.