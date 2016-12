La Seguretat Social retira 936 milions més de la guardiola de les pensions

L'Estat ha buidat una mica més la guardiola de les pensions. Tal com ha comunicat aquest dimarts el ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha retirat 936 milions més del Fons de Reserva "per fer front a la liquidació de l'IRPF corresponent a les pagues ordinària i extraordinària de les pensions de desembre".

De fet, a principis de desembre l'Estat ja va treure 9.500 milions d'euros d'aquest fons per pagar les extres dels pensionistes de l'últim més de l'any. En el seu comunicat el ministeri justifica aquesta disposició explicant que "com cada any, aquest mes la Seguretat Social té una important necessitat de finançament per fer front a l'abonament de mensualitats i de la liquidació de l'IRPF corresponent". Així doncs, a data d'avui, la guardiola es queda amb 15.020 milions d'euros, un 1,40% del PIB i molt per sota dels 32.500 milions d'euros que hi quedaven al final de l'any passat.

L'Estat s'endeutarà més quan esgoti la guardiola de les pensions

Justament aquest dimarts, el secretari d'estat de Pressupostos i Despeses, Alberto Nadal, ha explicat que quan s'acabi la guardiola de les pensions, previst per a finals del 2017, l'Estat emetrà més deute públic per garantir que els pensionistes cobrin les seves retribucions. Nadal, a més, ha insistit en la sostenibilitat del sistema de Seguretat Social espanyol sempre que hi hagi creixement econòmic, una garantia que ha fiat a la continuïtat de la reforma laboral perquè, al seu parer, les pensions s'han de sostenir únicament amb les cotitzacions socials, que depenen de la creació d'ocupació.

En la mateixa línia, la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha deixat clar aquest matí en la reunió que ha mantingut amb els representants sindicals i patronals que l'any que ve les pensions no pujaran més del 0,25% mínim establert per llei. Sindicats i oposició, en canvi, sostenen que les pensions s'han de revaloritzar amb els preus per garantir que els pensionistes no perden poder adquisitiu. Per a més enllà del 2017, la ministra i els agents socials han establert un calendari de treball i una taula de negociació, però els sindicats ja han avançat que hi haurà més mobilitzacions perquè Báñez no s'ha mostrat disposada a negociar.