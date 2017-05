De la Serna defensa que les reivindicacions dels taxistes són justes

Just un dia després que el sector del taxi hagi protagonitzat una de les protestes més sonades (a Madrid, fins i tot hi va haver dos detinguts), el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha defensat el col·lectiu dels taxistes i ha assegurat que la seva intenció és reunir comunitats i ajuntaments per tractar el conflicte. Així ho ha afirmat a la sortida de l'hemicicle del Congrés de Diputats on el titular de Foment ha qualificat de "justes" les reivindicacions dels taxistes arran de la creixent activitat de plataformes com Uber i Cabify.

"És hora de reunir comunitats i ajuntaments i analitzar propostes per garantir el compliment de la llei, que és el que, amb tota justícia, demanen els taxistes", ha afirmat el ministre. Així, De la Serna deixa clar que les autoritats autonòmiques i locals "són els principals agents que han de vetllar pel compliment de la llei a les ciutats i els que atorguen les llicències de taxi". Per això ha assegurat que té previst reunir-se amb aquestes administracions i intensificar el control del sector perquè quedi garantit el compliment de la llei que estableix que per cada 30 llicències de taxi en correspon una de VTC (vehicle de lloguer amb conductor), que són les que fan servir les plataformes Uber i Cabify per oferir un servei de transport de conductors professionals que es contracten a través de la seva aplicació.

Màxima tensió entre els taxistes i els conductors de vehicles amb VTCJust abans de la manifestació de dimarts, el ministeri de Foment va emetre un comunicat que tranquil·litzava el sector del taxi i li garantia que el govern espanyol treballarà perquè es compleixi el marc actual i no liberalitzarà en cap cas la distribució de les llicències VTC com demanen les plataformes tecnològiques.