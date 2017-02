De la Serna ja dóna per "impossible" l'acord amb els creditors de les autopistes fallides

El ministre de Foment ho dóna per perdut. Íñigo de la Serna ha explicat aquest dilluns en una entrevista a RNE que si fins ara veia "díficil" un acord amb les empreses creditores per mirar d'atenuar els costos públics del rescat de les autopistes radials fallides, ara ja està "en la fase d'impossible". La negociació es preveia complicada ja d'entrada perquè part del deute es troba en mans de fons oportunistes que busquen arribar als tribunals i que l'Estat hagi d'afrontar la famosa clàusula de r esponsabilitat patrimonial.

Així doncs, De la Serna ha explicat aquest dilluns que "l'Estat està disposat a negociar sempre que de l'acord en surtin uns termes favorables per a l'adminsitració", cosa que vol dir "abonar un import inferior al que previsiblement hauriem de fer si deixem que el procés judicial arribi a la responsabilitat patrimonial de l'administració". Quan Mariano Rajoy va ser reelegit president del govern espanyol i va nomenar el seu equip de Ministres, l'executiu ja va anunciar que l'Estat assumiria la gestió d'aquestes autopistes radials de peatge. Concretament es tracta de nou carreteres que sumen un total de més de 600 quilòmetres i sis de les quals surten directament de Madrid.

De la Serna ha reiterat que tècnicament no es tracta d'un rescat perquè "es tracta d'una situació judicial que porta unes empreses a la liquidació i en què nosaltres no intervenim", ha explicat abans d'aclarir que "el que passa és que es reverteix al titular, que és Foment.

El que no deixa clar el titular del ministeri de Foment és el cost que aquest departament calcula que pot tenir l'absorció d'aquesta gestió. Les empreses calculcen que el preu ascendeix a més de 5.000 milions d'euros, però l'executiu de Rajoy no s'ha pronunciat encara al respecte.

Justament perquè Foment es troba amb aquest problema amb les radials, però també amb el túnel del Pertús, per exemple, l'Estat ja prepara una normativa per blindar-se de futurs casos en què aquesta mena d'adjudicacions públiques acaben per sortir a compte malgrat fer fallida gràcies a l'import de la clàusula de responsabilitat patrimonial de l'administració.

Baixada dels preus dels bitllets d'avió

Recentment, el govern espanyol ha aprovat el document que regula l'autoritat aeroportuària, que delimita les inversions d'Aena per als propers cinc anys però també garanteix una baixada de les taxes portuàries de l'11% en aquest període. Segons De la Serna, aquesta rebaixa ha de repercutir en un abaratiment dels preus dels bitllets per part de les aerolínies. Segons el minsitre de Foment, diverses aerolínies (com Ryanair) ja han afirmat que baixarien els preus dels bitllets.