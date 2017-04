De la Serna justifica la poca inversió al corredor mediterrani el 2017 per "incapacitat administrativa"

Si aquest any no es dedicaran més de 75 milions d'euros a desenvolupar el corredor mediterrani és per "incapacitat adminsitrativa". Així ho ha justificat aquest dilluns el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que ha inaugurat la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani, al centre cultural Blanquerna de la Delegació de la Generalitat a Madrid on també han assistit el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull i el seu homòleg a la conselleria d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.



L'acte, que ha començat amb un minut de silenci dedicat a l'exministra de Defensa, Carme Chacón, que va traspassar ahir al seu domicili, ha estat inaugurat pel ministre De la Serna que ha insistit que el corredor mediterrani sí que és una prioritat per al govern espanyol. El ministre ha insisit que no es parteix de zero, sinó que "realment s'ha fet un esforç per posar en marxa diferents trams" i també ha reiterat que aquest esforç ja ha tingut un "impacte particular a Catalunya que ja suposa un esforç inversor que supera els 9.500 milions d'euros d'un total de 17.000 milions".

"Si en algunes parts del terrotori el pressupost del 2017 no hi ha una quantia suficient és perquè no hi ha capacitat administrativa" ínigo de la serna minsitre de foment

Tot i això, De la Serna ha reconegut que aquesta infraestructura, com moltes altres a l'Estat, pateixen un endarreriment en el seu desenvolupament, que ha justificat d'una banda pel govern en funcions de l'any passat però de l'altra per la mateixa "incapacitat adminsitrativa de l'Estat". De la Serna ha explicat que si aquest any la inversió només serà de 75 milions d'euros (xifra que ha aixecat queixes de diferents comunitats) no és per un problema de falta de recursos, sinó per " limitacions en la tramitació administrativa". Així, "si en algunes parts del terrotori el pressupost del 2017 no hi ha una quantia suficient és perquè no hi ha capacitat administrativa, perquè hem de fer front a la redacció de projectes, expedients...", ha afegit.

L'AVE a l'aeroport de Girona

D'altra banda, el ministre també ha reconegut que "tenim assumptes pendents als nostres aeroports" i en aquest sentit ha avançat que els sembla "raonable" la proposta de la Generalitat de connectar l'alta velocitat a l'aeroport de Girona i per això ha assegurat que el govern espanyol ja ha donat instruccions a Adif perquè comenci a treballar amb la Generalitat per "poder reforçar aquesta infraestructura i que serveixi per tenir una garantia d'espai al sector aeroportuari de cara a l'establiment de nous operadors i noves rutes".

Tot seguit, han intervingut el conseller de Territori, Josep Rull, i el d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, que han insistit en la necessitat de deixar d'entendre les infraestructures espanyoles com un projecte radial. "Una perspectiva radial és injusta i radicalment difícil, necessitem un exercici de pragmatisme, serietat i sentit comú", ha reivindicat Rull.

A més, Rull també ha criticat els pressupostos espanyols recentment presentats al Congrés dels Diputats. El conseller de Territori ha explicat que "hi ha deficiències als pressupostos de l'Estat que preocupen, perquè hi ha menys recursos el 2017 i el 2016, hem de revertir-ho".

Per la seva banda, el conseller d'Empresa ha reivindicat la necessitat de complir amb les inversions promeses a l'arc mediterrani, que suposa un 40% del PIB de l'economia espanyola.

A l'acte hi han assistit representants de l'empresariat català, però també el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra; representants de Pimec, del Port de Tarragona, i alcaldes de diversos municipis com Igualada i Figueres i representants de les cambres de comerç de Catalunya. Per últim, el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar. Però qui tampoc ha volgut deixar escapar l'oportunitat de reivindicar la seva part de responsabilitat en l'impuls del corredor mediterrani ha estat Ciutadans, a través de la seva portaveu a Catalunya, Inés Arrimadas, que ha reclamat la seva part en recordar que la inversió en aquesta infraestructura és un dels punts de l'acord d'investidura amb el PP. Per concloure, Arrimadas s'ha felicitat per formar part d'un projecte que " en comptes de desconnectar Catalunya busca connectar-nos amb la resta d'Espanya"