De la Serna s'escuda en l'AVE i evita explicar les mancances en la resta d'infraestructures

Ni l'alta velocitat, ni autopistes, ni aeroports: aigua i transport ferroviari de mercaderies. Aquestes són les infraestructures clau i prioritàries a Espanya segons la patronal de les constructores i concessionàries d'infraestructures, Seopan. Aquesta associació ha posat aquest dimarts sobre la taula i davant el ministre d'Infraestructures, Íñigo de la Serna, una llista de demandes d'inversió i planificació dirigides directament al govern espanyol.

Seopan denuncia en el seu informe la manca d'inversió en infraesutructures de gestió de l'aigua, ja que segons aquesta patronal, Espanya inverteix un 52% menys que la mitjana de països com Alemanya o Regne Unit en un sector que pateix estrès en el 72% del territori, segons l'informe que ha presentat la mateixa organització, que també ha denunciat que Espanya incompleix la normativa europea que obliga a tractar el 100% de les aigües residuals. En la mateixa línia Seopan ha reclamat més intensitat en les inversions en les infraestructures ferroviàries de mercaderies, que només tenen un 4% de quota de mercat mentre s'incrementen els embussos a les carretres.

Una nova sortida a Renfe Mercaderies

Sobre el transport ferroviari de mercaderies, De la Serna sí que ha reconegut la necessitat d'impulsar-lo i ha avançat que el govern estudia una col·laboració amb un soci industrial a Renfe Mercaderies però no ha avançat de quina manera ni si això suposaria obrir un percentatge de capital d'aquesta companyia pública al sector privat. " Hi ha moltes altre fórumules, no he parlat de l'entrada d'un soci industrial, hi ha mil maneres de fer-ho", ha avanaçat el ministre.

En aquest sentit, De la Serna no ha nomenat la resta de peticions i malgrat reconèixer algunes "deficiències en les infraestructures espanyoles" s'ha dedicat a fer bandera de projectes com l'alta velocitat, la gestió aeroportuària o la importància de les carreteres i autopistes. "Amb totes les mancances que es puguin trobar a les infraestructures a Espanya també és bo valorar la qualitat de les infraestructures que tenim", ha començat De la Serna, que ha inaugurat les jornades organitzades per Seopan. En aquest sentit, el ministre ha destacat que Espanya és un país capdavanter en autovies i autopistes, que Aena és el primer gestor aeroportuari del món i que Espanya és el primer país d'Europa i segon del món en alta valocitat.

Planificació i un pla d'Estat

L'altra gran reclamació de la patronal ha estat la necessitat de més planificació en infraesrtuctures "aliena al cicle electoral". El president de Seopan, Julián Núñez, ha denunciat que "tres plans d'infraestructures en 12 anys no han servit per fixar les inversions prioritàries al nostre país i cal un pacte d'Estat que garanteixi la seva realització". En aquest sentit, Núñez ha denunciat la caiguda de la inversió en infraestrcutures de 31.000 milions des del 2007. De la Serna ha donat la raó al president i ha reconegut que "ja hi ha un document esborrany amb aquest pacte", però ha tirat la pilota endavant fins que el PSOE resolgui el procés de primàries per poder-lo negociar: "A ningú se li escapa que té molt a dir-hi".

Les polèmiques de la corrupció i l'estiba

Sobre els casos de corrupció que han implicat la constructora OHL, el ministre ha descartat que això "llastri" la imatge del sector espanyol, que manté un nivell d'internacionalització impressionant. "Les nostres empreses continuen sent les més importants del sector al món", ha sentenciat. Per acabar, sobre el decret de l'estiba el ministre ha evitat avançar si el govern ja té a punt l'acord.