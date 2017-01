De la Serna insisteix: "La titularitat de les infraestructures ha de continuar en mans del govern espanyol"

El govern espanyol insisteix: ni tan sols té en compte l'opició de cedir la titularitat de la gestió de Rodalies a Catalunya. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ho ha reafirmat aquest dimarts en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press. En aquest sentit, De la Serna ha assegurat que la millora de la gestió d'aquesta infraestructura passa per "compartir les decisions" i que en cap cas és important de qui és la titularitat, sinó com es gestiona.

De la Serna rebutja el traspàs de Rodalies a la Generalitat i ofereix diàleg per consensuar inversionsEl ministre s'ha limitat recordar que el govern treballa en un pla de Rodalies que "pilota" la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pero no ha quantificat la xifra prevista d'inversió per a Catalunya. "Hem de fer un esforç important", ha reconegut, però ha descartat en tot moment cedir ni tan sols parcialment la gestió de Rodalies a Catalunya perquè "la mateixa llei estableix les condicions en les quals s'ha de mantenir aquest interès general".

"La millora no ve donada per qui és el titular, sinó pel continugt de la gestió i aquí és on hem de compartir responsabilitats", ha conclòs De la Serna. Tot i això, De la Serna sí que ha afirmat que la principal inversió del seu departament anirà destinada a l'Alta Velocitat, on té més compromisos.

Les autopistes fallides

Un altre dels fronts que té obert Foment és la gestió de les autopistes de peatge fallides, de les quals ja va avançar que no es prorrogaria la concessió i que l'Estat n'assumiria el rescat. En aquest sentit, De la Serna ha explicat que ja s'ha començat a negociar amb els creditors però que "veu difícil" arribar a un acord davant la "dispersió" que actualment presenta la titularitat dels 3.400 milions d'euros de deute que arrosseguen aquestes vies. Així, el titular de Foment ha reiterat que espera arribar a un acord amb els titulars de les autopistes per tal de "minimitzar" l'impacte dle rescat de les vuit autopistes per a les arques públiques.



La gestió dels aeroports



Sobre una possible privatització del gestor aeroportuari Aena, el ministre de Foment ha reiterat el que ja havia avançat dilluns, que el govern espanyol descarta en tot cas aquesta opció. De la Serna, però, s'ha felicitat per l'èxit en el transport de passatgers i per les xifres d'aquest gestor, i ha avançat que Aena va tancar el 2016 amb un increment de l'11% de passatgers, fins als 230 milions al conjunt de l'Estat.