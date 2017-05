Setge al monopoli de dades d’Endesa

Les dades s’han convertit en l’objecte de desig més preuat per a la majoria dels sectors de l’economia, i l’energia no és una excepció. L’arribada de la digitalització ha instal·lat a les cases de milers de catalans un nou inquilí: el comptador intel·ligent, que aporta informació sobre el consum elèctric i el rastre que deixa sobre els nostres hàbits diaris. La gestió d’aquestes dades, però, no és un mercat per a tots, sinó un tresor que ha acabat en mans de distribuïdores elèctriques com Endesa i de les comercialitzadores. Un informe encarregat per l’Autoritat Catalana de la Competència (Acco) i elaborat per l’especialista en xarxes elèctriques intel·ligents i director de Smartgrid.cat, Pepe Salas, posa el debat sobre la taula.

¿I si els consumidors poguessin decidir amb el seu consentiment a qui cedeixen la informació del seu consum energètic? Què passaria si els destinataris no fossin només comercialitzadores, sinó també cadenes de supermercats, fabricants d’electrodomèstics o entitats bancàries? El que proposa l’informe és que les dades es puguin gestionar a través d’un operador independent -que podria ser públicoprivat- que actuï com a agregador neutre de la informació. “És un segment que s’hauria d’obrir al mercat i a la competència”, diu l’autor de l’estudi.

Per exemple, Salas exposa que aquest nou actor podria donar les dades dels comptadors intel·ligents, amb el permís dels usuaris, als ajuntaments que vulguin detectar les cases amb risc de pobresa energètica. En aquest cas, el patró de consum podria identificar les persones sense recursos per fer servir l’electricitat. Per a Salas, l’accés neutre també pot canviar les regles del joc per a les comercialitzadores, que se’n podrien beneficiar a través de l’accés a dades agregades dels clients que encara no han captat. No obstant, per a la confundadora de la comercialitzadora d’energies renovables Holaluz Carlota Pi, liberalitzar l’accés a aquestes dades implicaria riscos per a la privacitat dels consumidors i difícilment empoderaria els usuaris. Pi assegura que per a ells no hi ha cap mà negra en l’accés a les dades, ja que la distribuïdora els permet consultar el consum dels seus clients gairebé en temps real.

El cert és que països com Dinamarca i Holanda ja han fet passos en aquesta direcció i, de fet, la Comissió Europea ha prioritzat en les seves últimes directives que l’accés a les dades també es pugui fer per la via de tercers. A Espanya, però, la legislació no avança tan de pressa i la normativa encara no inclou aquesta interpretació. Salas assegura que el consumidor hi guanya aconseguint beneficis d’un comptador intel·ligent el cost del qual ha hagut d’assumir ell mateix.

Model de futur?

“No hi ha prou regulació per posar la informació a les mans del consumidor”, explica l’exconseller de la Comissió Nacional de l’Energia Jordi Dolader. Segons l’acadèmic, Espanya va decidir adoptar el sistema de comptadors de manera prematura i encara no en treu gaire profit. És per això que l’informe de l’Acco proposa que es pugui convertir en una porta a nous models de negoci.

La idea no és nova. Durant l’avantsala del Mobile World Congress, Telefónica ja va presentar una proposta en aquest sentit que el mercat encara no ha digerit del tot. La seva quarta plataforma vol que els clients puguin gestionar les dades que generen a través dels seus serveis i oferir-les a tercers a canvi d’ofertes o beneficis. Un pla que encaixa, com apunta Salas, amb la nova etapa de l’operador com a gestor del rastre de les nostres dades.

LES CLAUS

1. Qui s’encarrega de gestionar els comptadors intel·ligents?

La gestió dels comptadors elèctrics intel·ligents és un mercat regulat assignat a les empreses distribuïdores. En el cas de Catalunya, l’encarregat d’aquesta tasca és Endesa. Aquests operadors estan obligats a cedir a les comercialitzadores la informació del consum energètic dels seus clients. No obstant, l’accés de tercers a les dades és un terreny menys clar.

2. Què proposa l’Acco?

L’informe encarregat per l’Autoritat Catalana de la Competència a l’expert en xarxes elèctriques intel·ligents Pep Salas planteja la creació d’un operador neutre que s’encarregui d’aquesta tasca i pugui actuar com a agregador de la informació que els usuaris cedeixen amb el seu consentiment.

3. En quins casos es podria aplicar aquest model?

Segons l’estudi, aquesta plataforma podria ser una via per augmentar la competència en els models de negoci al voltant de les dades de consum elèctric. Per exemple, un fabricant de neveres podria fer ofertes als clients als quals detectés un aparell amb mal funcionament perquè se’l renovessin. Aquest accés, però, també es podria fer servir per a fins socials, com detectar els accidents en persones grans que viuen soles, a través del rastre del seu consum elèctric.

4. Què hi guanyarien les comercialitzadores?

Per a Salas, garantir un accés neutre a les dades de tots els consumidors també podria servir perquè les comercialitzadores tinguessin dades agregades sobre els clients que encara no han captat. Així doncs, podrien fer ofertes segmentades per a nous usuaris i millorar el servei per als que ja són clients.