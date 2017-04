Shaftesbury farà oficines al 22@

El fons luxemburguès Shaftesbury segueix invertint en el mercat immobiliari de Barcelona i acaba de tancar la compra d’un solar al número 66 del carrer Cristóbal de Moura per aixecar-hi un edifici d’oficines d’uns 16.500 metres quadrats de superfície, segons han confirmat a l’ARA fonts del sector immobiliari. Malgrat que el fons no ha volgut informar sobre l’import de l’operació, fonts pròximes el situen sobre els 10 milions d’euros.

Aquesta és la primera incursió del fons en el mercat d’oficines del 22@, en una operació que ha sigut assessorada per Aguirre Newman. Shaftesbury ja havia apostat per les oficines en altres ciutats espanyoles, per exemple a Sevilla, on va comprar l’edifici de l’asseguradora Generali. A Barcelona aquest fons està desenvolupant un projecte residencial de luxe a Diagonal0, davant de la seu de Telefónica.

En aquest cas es tracta d’un edifici que fa quasi 10 anys que es va començar a construir, a la cruïlla del carrer Taulat amb la rambla Prim. Aquest projecte el va posar en marxa la promotora Espais, però la crisi el va aturar fins que el 2015 Shaftesbury va pagar 45 milions d’euros per comprar-lo i va decidir invertir 25 milions més per seguir amb les obres. L’equip de govern d’Ada Colau va aprovar en comissió la setmana passada autoritzar el canvi d’ús perquè el bloc, inicialment destinat a oficines, pugui dedicar-se a habitatges de luxe. Es preveu que en aquest edifici hi hagi 89 pisos, dos locals comercials, 155 places d’aparcament i 80 trasters en un total de 30.000 metres quadrats.

Aquesta no és l’única incursió de Shaftesbury en el mercat immobiliari de barceloní, ja que l’any passat va tancar la tercera inversió hotelera més important a Espanya amb la compra de l’Hotel Pullman Barcelona Skipper per 93 milions a AXA Investment Managers.

Però el solar del 22@ és la primera gran incursió del fons en el negoci d’oficines a la capital catalana. L’edifici que s’aixecarà en el solar, pendent dels estudis de volumetria i d’aconseguir els permisos necessaris, s’ubicarà molt a prop del Parc del Centre del Poblenou i de l’eix de Pere IV, en la zona on també està previst que s’instal·li Cisco amb un centre de recerca de smart city a l’antiga fàbrica de Ca l’Alier. El solar l’ha comprat Shaftesbury a una societat participada per dues entitats bancàries, que aprofiten així per desfer-se d’actius immobiliaris.

Creixement en oficines

Amb aquesta adquisició Shaftesbury aposta pel mercat d’oficines al districte del 22@, una de les zones de més creixement a la ciutat de Barcelona, on s’estan aixecant altres projectes, com el Luxa de Castellví amb els fons Stoneweg i Global Danbury a la cantonada dels carrers Tànger amb Badajoz, que tindrà 17.000 metres quadrats, molt a prop de la Torre Agbar, un edifici que va ser adquirit per Merlin per 142 milions d’euros per dedicar-lo també a oficines, després que fracassés la idea de convertir-lo en hotel.

A la zona del 22@ també s’estan desenvolupant altres projectes d’oficines, com el complex que promou Barcelonesa de Inmuebles a la zona de carrer Llacuna, de 23.000 metres quadrats. Un altre projecte que també s’ha posat en marxa és el de Colonial al carrer Ciutat de Granada, molt a prop de la plaça de les Glòries, que tindrà 24.000 metres quadrats i comportarà una inversió de 77 milions d’euros.

Tots aquests edificis no estaran acabats per ser ocupats fins a finals del 2018 o la primera part del 2019, i augmentaran així l’oferta d’oficines a Barcelona, però no es preveu una saturació del mercat, ja que, segons expliquen fonts del sector, la majoria d’aquests immobles donaran sortida a la demanda insatisfeta, cosa que es demostra amb el fet que una gran part es comença a construir amb prelloguers firmats, com és el cas de Colonial, que ja s’ha assegurat que un 40% de la superfície serà ocupada per Schibsted.