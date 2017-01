Sis comunitats demanen que el nou finançament condoni el FLA

Andalusia, Múrcia, el País Valencià, l’Aragó, les Illes Canàries i les Balears volen que el nou model de finançament autonòmic els permeti no haver de pagar el fons de liquiditat autonòmic (FLA). Segons fonts del govern espanyol citades per Europa Press, aquesta és una de les peticions que han traslladat aquestes comunitats a l’executiu durant les primeres negociacions per a la reforma del finançament autonòmic.

Davant aquesta demanda, el govern estaria disposat a condonar aquests pagaments, però només a les comunitats que reben un finançament per sota de la mitjana nacional a través del model vigent.

Una altra de les peticions generalitzades, segons Europa Press, és la concessió d’avançaments a compte dels fons de convergència. Aquesta reclamació, de les Illes Balears i Múrcia, podria ser estudiada pel govern si el nou model de finançament no inclou entregues a compte.

L’ordinalitat balear

Les Illes Balears, amb qui Catalunya té oberta una comissió per seguir la negociació malgrat no participar-hi, reclamen quedar-se amb els tributs recaptats, fer servir un índex de cost de vida o aplicar el principi d’ordinalitat perquè un cop repartits els fons es respecti l’ordre original si hi ha desigualtats.

La majoria de comunitats demanen també establir un catàleg de serveis comuns amb una dotació assegurada però establint les diferències particulars entre les autonomies. En particular, la Comunitat de Madrid reclama un sistema més simple que es basi en el padró i no en l’indicador actual, mentre que Andalusia demana que s’harmonitzi la fiscalitat entre comunitats per evitar el dúmping. Altres peticions són tenir en compte la dispersió de la població, l’envelliment o els serveis que s’han d’oferir per delimitar què necessita cada comunitat.