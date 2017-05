S’obre la veda per comprar el Banco Popular

Banco Popular ja flirteja amb diversos pretendents. Ho va reconèixer ahir l’entitat en un comunicat que va enviar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en què deia eufemísticament que “diverses entitats s’han manifestat interessades a explorar una possible operació de combinació de negocis”. El banc presidit per Emilio Saracho tancava ahir el primer filtre de pretendents, tal com també explicava al comunicat, i, tot i que dins el sector s’especula amb els noms dels diversos grans bancs espanyols com a potencials compradors, només un feia oficial el seu interès. Era Bankia, que és una de les més assenyalades per acabar-se quedant el problemàtic Popular.

El ministre d’Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, en una visita a Barcelona, avançava ahir que l’entitat encara controlada per l’Estat ja estudia la possible “combinació de negocis” i admetia el “potencial interès” de l’operació. Guindos va insistir ahir a dir que el Banco Popular és solvent i va reiterar que tant el Banc d’Espanya com el Banc Central Europeu asseguren que “els seus nivells de solvència estan per sobre del que es requereix”.

Tot i això, el ministre no va voler anar més enllà i va mirar d’alinear-se amb el que l’entitat que presideix Saracho apuntava en el seu comunicat. Banco Popular emetia ahir un comunicat oficial després que l’última setmana s’hagin intensificat els rumors sobre la possible venda. Diversos mitjans havien avançat que l’entitat ja estava a punt per vendre’s i que fins i tot ja s’havia encarregat l’operació a JP Morgan i Lazard davant la fugida de dipòsits dels últims mesos, després de comunicar pèrdues històriques. La reacció del Popular va ser negar que s’hagués encarregat una “venda urgent”.

Primer sondeig d’interessats

De manera oficial, el Popular només admetia ahir l’interès de “diverses entitats” i insistia que “no s’ha adoptat cap decisió definitiva sobre cap de les alternatives” ni s’ha assumit “cap compromís”. Això sí, reconeixia que havia sol·licitat “una mostra d’interès preliminar” per ahir mateix per, si cal, “continuar analitzant una possible operació”. Consultat per aquest diari, un portaveu del Banco Popular no va voler afegir res al comunicat, amb el qual es mirava de refredar els rumors constants.

Tot i això, al mateix temps que Guindos admetia que Bankia sí que hi havia mostrat interès i que ja estudiava les opcions de l’operació, el comunicat del Popular assegurava que “no s’ha rebut cap proposta concreta ferma” i deixava així la porta oberta a estudiar qualsevol de les ofertes que ahir rebés de manera oficial.

Tres sortides al drama del PopularA més, després que el FROB ja resolgués que el més rendible era fusionar Bankia amb BFA, el Banc d’Espanya publicava ahir el seu informe anual sobre supervisió bancària referent al 2016 deixant clar, de nou, que el sector financer espanyol encara està preparat per a més integracions. Així ho explicava el subgovernador del Banc d’Espanya, Javier Alonso, en una entrevista recollida en aquesta memòria anual en què afirma que “no poden descartar-se nous processos d’integració bancària que donin com a resultat un sector bancari amb menys competidors, més ben capitalitzats, més rendibles, més eficients i amb un model de negoci més diversificat”. Un missatge molt similar al que ja ha enviat diverses vegades el mateix Banc Central Europeu.

Així, tots els factors es conjuren perquè es produeixi més d’hora que tard la compra del Popular, que va acabar l’any amb unes pèrdues de 3.600 milions. Ahir l’entitat continuava demostrant la seva volatilitat i tancava la jornada a la borsa amb una caiguda de l’1,1%, per sota dels 3.000 milions de capitalització.