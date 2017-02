Sorli factura 240 milions i reinventa el seu model de botiga

La cadena de supermercats Sorli va tancar el 2016 amb unes vendes de 240,6 milions d’euros, un augment del 0,4% respecte als 239,5 milions que va facturar l’any anterior. L’empresa catalana està en un procés de transformació per renovar la seva marca, que va començar rebatejant el nom de la cadena de supermercats: de Sorli Discau a només Sorli. El pas següent és la configuració dels establiments. La companyia ja ha implantat als seus locals de Premià de Dalt -el més gran de l’empresa- i Sant Cebrià de Vallalta un nou model de botiga que distribueix els productes en funció de les necessitats dels consumidors.

Per exemple, els supermercats agrupen en un mateix espai tot el que està relacionat amb el te, no només les bosses, sinó també les pastes o les tasses. A més, els locals grans tindran una zona diferenciada per als productes de parafarmàcia i els frescos, que guanyaran pes dins les botigues. “Volem aportar solucions per facilitar el procés de compra”, explica el director general de Sorli, Josep Figueras. Segons el directiu, el canvi ja s’ha fet notar al supermercat de Premià de Dalt, que ha augmentat les vendes un 7% des de la reforma. “Un 60% és de collita pròpia i un 40% de tendències que hem detectat al mercat”, explica Figueras sobre aquest nou model comercial. L’empresa també ha incorporat etiquetes electròniques als prestatges, que permeten actualitzar els preus des del seu servidor central. Aquesta reestructuració suposarà una inversió total de 26 milions d’euros, que Sorli executarà en els pròxims anys.

Menjar per emportar

L’altre filó que vol explotar Sorli és el menjar per emportar. La cadena ha estrenat, amb dues noves botigues a Barcelona, la seva nova marca Sorli Nyam. Aquesta aposta forma part d’un pla per reconvertir les seves botigues petites i mitjanes amb una oferta de productes com plats preparats o fruita i microones per escalfar-los. L’empresa té 13 locals a la capital catalana, que es transformaran en botigues Sorli Nyam en els pròxims tres anys, i n’obrirà dues més el 2017. Sorli té 112 supermercats, tres gasolineres, dos centres esportius, nou restaurants i cafeteries i un centre comercial a Vilassar de Dalt. Actualment, l’empresa catalana dona feina a 1.700 persones.