El Suprem accepta per primer cop la llista Falciani com a prova

El Tribunal Suprem ha acceptat per primer cop la denominada llista Falciani com una prova vàlida per condemnar per un delicte fiscal un acusat a Espanya. La llista Falciani és una relació de noms suposadament implicats en l'evasió fiscal que tenien comptes a la sucursal suïssa del banc HSBC.

La llista, on surten uns 130.000 noms, rep aquesta denominació per Hervé Falciani, l'extreballador del banc, enginyer informàtic, que la va filtrar.

En una sentència publicada aquest divendres, el Tribunal Suprem confirma la condemna a sis anys de presó per un delicte contra la hisenda pública a un ciutadà espanyol que havia ocultat a l'administració tributària cinc milions d'euros en comptes bancaris a Suïssa.

El Suprem basa la validesa de la prova en el fet que l'accés a la llista es va fer per un particular que no tenia connexió amb els serveis de seguretat de l'Estat i que no intentava prefabricar proves, sinó obtenir-hi un lucre.

L'alt tribunal espanyol destaca que si les dades de la llista s'haguessin obtingut en una acció policial o altres òrgans de l'aparell de l'Estat, no seria una prova vàlida.