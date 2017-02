El Suprem assumeix la sentència europea i també forçarà el retorn total de les clàusules terra

Finalment, el Tribunal Suprem assumeix totalment la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea sobre la retroactivitat de les clàusules terra. Tal com ha donat a conèixer aquest dimecres, el tribunal ha decidit aplicar per primera vegada la retroactivitat total d'una clàusula terra adaptant així la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en aquesta matèria després d'estudiar un recurs plantejat per BBVA.

L'Alt Tribunal ha rebutjat que en aquest cas es doni "causa jutjada" i per determinar-aplica la jurisprudència de la Sala Primera del Suprem, del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Al·lega que es tracta d'una acció individual i no col·lectiva.

També apunta que la clàusula jutjada en aquest cas era diferent a les examinades per la sentència del Tribunal Suprem del 9 de maig de 2013 i destaca que l'entitat de crèdit contractant no va ser BBVA, sinó Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu.



Així doncs, bancs com el BBVA o Banco Popular, que recentment havien dit que esperarien a saber com aplicava el Tribunal Suprem la sentència europea per començar a establir els criteris per a la devolució dels imports, hauran de prendre aquesta sentència com a referència i veure quines opcions tenen en cas que vulguin analitzar cas per cas.