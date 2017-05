El Suprem confirma que la vaga de Panrico va ser legal

La vaga més llarga de la democràcia a Espanya, la dels treballadors de Panrico, va ser del tot legal. El Tribunal Suprem va desestimar ahir el recurs de cassació que va posar l’empresa, cosa que confirma que l’aturada laboral, que es va allargar durant vuit mesos, va ser del tot legal.

En el seu recurs, la companyia demanava que l’alt tribunal declarés il·legal la vaga i reclamava, a més, quatre milions d’euros a la plantilla per danys i perjudicis. El Suprem, però, no ho ha acceptat i ratifica la sentència del jutjat social número 3 de Sabadell, que ja va declarar legal la protesta en el seu moment. Els treballadors protestaven pel pla de reestructuració que havia posat en marxa la direcció de Panrico en plena crisi econòmica, que preveia acomiadar 133 persones.

CCOO també va recordar ahir que la Inspecció de Treball va dictar una resolució en la qual va considerar que, en tot cas, va ser l’empresa qui va vulnerar el dret de vaga, cosa que va desencadenar l’inici d’un expedient sancionador a la companyia. Per això, al mateix temps CCOO va interposar una demanda contra Panrico, per haver esquivat aquest dret fonamental derivant la producció a altres centres.

La protesta dels treballadors de Panrico va durar 244 dies. La planta de Santa Perpètua de Mogoda va ser una de les que més es va mobilitzar. Els treballadors van abandonar la protesta el juny del 2014, després que una sentència de l’Audiència Nacional donés llum verda a la companyia per acomiadar els 133 treballadors inclosos en el seu pla de reducció de plantilla. Després de dues hores d’assemblea, el 14 de juny del 2014 els treballadors van decidir, per 95 vots a favor i 45 en contra, tornar a la feina. La fàbrica va tornar a posar-se en marxa al desembre després de 13 mesos aturada.

Negociacions dures

Durant aquest temps la companyia va insistir que no negociaria cap detall de l’ERO fins que es retiressin totes les causes judicials contra la companyia. Fins i tot van posar sobre la taula de negociació la dimissió del comitè d’empresa, liderat per Ginés Salmerón, a canvi de seguir dialogant. La crisi empresarial es va tancar un any després, quan la mexicana Bimbo va pagar 190 milions per quedar-se amb la seva competidora, que estava aleshores en mans del fons Oaktree.