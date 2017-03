El Suprem rebutja que un treballador pugui tornar a cobrar el subsidi després de deixar la feina

La sala social del Tribunal Suprem ha fet pública aquest dimarts la sentència per la qual nega a un treballador el dret a tornar a cobrar el subsidi d'atur per a més grans de 52 anys després d'haver deixat voluntàriament una feina de curta durada. Segons aquest tribunal, "la dimissió del treballador no està prevista com a situació legal de desocupació, ni tan sols si passa durant el període de prova"; per tant, no considera possible que continuï cobrant el subsidi.

En aquest cas concret, el treballador havia començat a rebre el subsidi per a més grans de 52 anys l'abril del 2009. 7 mesos després va començar a treballar de xofer amb un contracte indefinit però al novembre va deixar la feina i va sol·licitar tornar a cobrar el subsidi que havia quedat suspès. El Servei Públic d'Ocupació estatal, però, va rebutjar el pagament perquè el treballador no es trobava en "situació legal de desocupació".

Tot seguit, el treballador va denunciar el cas al jutjat social número 7 de Múrcia, que va desestimar la demanda sostenint el mateix: "El contracte s'extingeix per voluntat del treballador"; després, el Tribunal Superior de Justícia de Múrcia va revocar aquesta sentència i va declarar el dret del demandant a reprendre la percepció del subsidi perquè va considerar que "la llei general de la Seguretat Social no estableix el requisit de trobar-se en situació legal d'atur per tenir dret a les prestacions assistencials d'aquest tipus i si se suspèn un contracte d'una durada inferior a 12 mesos".

Però davant aquesta sentència, que permetia que el treballador tornés a cobrar el subsidi, el Servei Públic d'Ocupació va recórrer al Tribunal Suprem, que ha estimat correcta la sentència perquè considera que el dret de percebre aquesta prestació està limitat a les persones en situació legal de desocupació.

Així, el Suprem, a més, considera que si es tracta d'un treball per compte propi inferior a 12 mesos sí que es pot recuperar el cobrament del subsidi, però sempre que el treballador estigui inscrit com a demandant de feina i que acrediti que "està en situació legal de desocupació".

Aquesta sentència, però, compta amb el vot particular de la magistrada Rosa María Virolés, que si que dona la raó al treballador perquè considera que "en extingir-se el contracte pocs dies després de començar, sense que haguessin passat 12 mesos, res impedeix que pugui recuperar aquest subsidi, ja que no té dret a atur".