El TC nega al Govern la possibilitat d'ordenar els registres

El ple del Tribunal Constitucional ha dictat una sentència en què declara inconstitucionals i anul·la diversos preceptes del decret de la Generalitat de maig del 2015 pel qual es modificava la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns immobles.

Segons el Constitucional, el decret català incloïa alguns preceptes que excedien la competència "executiva" que té el Govern sobre els registres. Segons la sentència, l'ordenació dels registres és una competència estatal i el govern espanyol en té "l'íntegra regulació".

La sentència, del ple del tribunal i de la qual és ponent la vicepresidenta de l'organisme, Encarnación Roca, atribueix la competència exclusiva "d'ordenació dels registres", mentre que les funcions de les comunitats s'han de limitar a "l'execució de les normes estatals".

Per tant, el Constitucional limita el paper de la Generalitat a "garantir la plasmació o efectiva aplicació en el seu àmbit territorial de les normes estatals sobre la demarcació registral" i, per tant, no pot "dictar una normativa pròpia o establir un règim jurídic diferenciat en la matèria".