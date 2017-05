El TC confirma que, sense guanys, la plusvàlua municipal és il·legal

El Tribunal Constitucional va confirmar ahir l’anul·lació de l’impost municipal sobre la plusvàlua, que obligava els propietaris d’un pis a tributar els guanys generats en la venda de l’habitatge, encara que la venda es fes per un preu inferior al que es va pagar en el moment de la compra. D’aquesta manera, l’alt tribunal generalitza a tot l’Estat una sentència que ja va fer pública al febrer en resposta a una consulta d’un jutjat de Sant Sebastià, i ara s’haurà d’aplicar a tots els municipis espanyols.

Aquesta paradoxa -haver de pagar per un benefici inexistent- es produïa perquè l’impost es calculava amb el valor cadastral de l’immoble en comptes de fer-ho amb el preu real. Com que el cadastre s’actualitza molt lentament, i està desactualitzat, sobre el paper al contribuent li tocava pagar encara que realment no hagués obtingut beneficis. Amb les seves sentències, el Constitucional posa fre a aquesta font d’ingressos municipal en considerar que, tal com està dissenyada, la taxa vulnera el principi constitucional de “contribuir segons la capacitat econòmica”, perquè l’impost no es vincula a un increment real de l’habitatge, sinó al simple fet de ser-ne el titular.

Una font d’ingressos milionària

Fins ara aquest impost havia suposat una font d’ingressos important per als ajuntaments, tot i que el valor dels pisos havia caigut amb força des de l’esclat de la bombolla. La recaptació, en canvi, es va doblar en el mateix període. A Barcelona, el consistori ha recaptat més de 430 milions els últims tres anys, i només el 2015, el conjunt d’ajuntaments catalans van ingressar 405 milions amb aquesta taxa.