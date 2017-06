Tecnoquark revisa ara els comptes del 2015 i retalla els ingressos a la meitat

L’empresa manresana Tecnoquark, fabricant de components per a la indústria aeronàutica i l’automoció, ha presentat finalment els resultats del 2016 després que el MAB (la borsa de les pimes) suspengués la cotització de la companyia a finals d’abril per no haver publicat els comptes en el termini obligatori. Però la informació enviada al MAB contenia una sorpresa: Tecnoquark també ha refet els resultats del 2015.

Dels 3,4 milions d’euros de facturació que la companyia havia assegurat tenir, l’empresa ho ha reduït ara a 1,9 milions, pràcticament la meitat. Tecnoquark atribueix aquesta modificació a “canvis en els criteris comptables” que s’han aplicat durant una auditoria dels seus resultats. La companyia tornarà a cotitzar aquest dimecres.

D’altra banda, el 2016 l’empresa va tancar amb pèrdues d’1,7 milions, una reducció del 34% respecte als 2,6 milions que havia perdut l’any anterior. Pel que fa a la facturació, es va situar en 5,4 milions, un augment del 128% respecte de la nova xifra del 2015.

Tecnoquark va explicar que no ha publicat els resultats del 2016 fins ara per la consolidació dels comptes després que la companyia comprés el grup francès Techno-Méca/Famo l’estiu passat. Finalment, l’ebitda (resultat abans d’impostos, interessos i d’altres) també es va mantenir en negatiu, amb pèrdues d’uns 600.000 euros.

Compres per créixer

Tecnoquark es va estrenar a la borsa el 2015, a 1,96 euros l’acció amb els ulls posats a la Xina. L’últim preu dels seus títols, quan el MAB en va suspendre la cotització el 21 d’abril, era d’ 1,67 euros, un 1,21% més que en la sessió anterior. Segons van explicar fonts de l’empresa a l’ARA, la companyia preveu que l’ebitda del 2017 sigui positiu i arribi als 1,5 milions d’euros, gràcies a un pla d’eficiència per reduir despeses. A més, el fabricant de components –proveïdor de gegants com Airbus– vol continuar creixent amb adquisicions d’altres empreses.