Telefonia més cara sense avisar

Milers d’usuaris encara recorden que l’eslògan amb què Telefónica va llançar el 2012 Movistar Fusión garantia el mateix preu “per sempre”. Cinc anys després, aquest paquet que inclou telèfon fix i mòbil, ADSL o fibra i televisió ha pujat de preu múltiples vegades i, si les autoritats no ho eviten, continuarà pujant. En els últims mesos, les tres grans companyies de telefonia d’Espanya han tornat a posar-se d’acord per anunciar l’encariment de tarifes. I, a més, de la mateixa manera. No és que a partir d’ara ofereixin nous paquets més cars o que els seus serveis costin més als nous usuaris, sinó que s’encareixen els preus dels productes ja contractats. Això sí, a canvi de més prestacions i encara que el consumidor no les demani.

“Donar més serveis per una mica més de diners”, deia a finals de febrer el conseller delegat de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, quan anunciava que a partir del 18 d’abril el paquet Fusión Contigo (una de les seves opcions més assequibles) s’encarirà cinc euros a canvi de més dades. Una pujada que arriba un mes després que s’apliqués l’última -també de cinc euros- als paquets Fusión+.

Però com passa típicament en un oligopoli, explica el president de l’Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderch, “primer el líder pren la iniciativa i s’hi sumen la resta”. Així, a Movistar l’ha seguit Orange, que aquest mes ha incrementat preus entre dos i cinc euros a canvi d’entre 500 megues i 6 gigues de capacitat de consum de la seva tarifa Love. L’homòleg d’Álvarez-Pallete a Orange, Laurent Paillassot, també deia a principis d’any que “no es pot donar tot gratis, les dades tenen un preu”. L’última a afegir-s’hi va ser Vodafone, que aquest Mobile World Congress va anunciar pujades d’entre tres i cinc euros a canvi de més megues i algun servei.

Però d’aquí dues setmanes se celebrarà la primera vista del primer judici que enfronta les associacions de consumidors amb Telefónica per la primera pujada unilateral de preus de l’any 2015. “Partim de la base que tots els increments són il·legals quan afecten usuaris amb contractes amb permanència en vigor”, explica el portaveu de l’associació de consumidors Facua, Rubén Sánchez, que apunta que “amb el compromís de permanència quedes vinculat a unes condicions que no es poden canviar”. De fet, el president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), José María Marín Quemada, apuntava que aquesta pujada de preus és una de les preocupacions de l’organisme i que les operadores haurien de deixar escollir als seus consumidors quins serveis volen i no canviar-los les ofertes contractades. Tot i això, des de Facua critiquen que una de les raons per les quals s’apugen tarifes és per la passivitat de la CNMC. “Els preocupa però no prenen mesures”, diu el portaveu. Coderch apunta que per a la CNMC es fa complicat provar que hi ha una pràctica anticompetitiva tenint en compte que hi ha un altre operador que no apuja preus (MásMóvil).

La TV neutralitza MásMóvil

Competència assegurava que amb l’enfortiment de MásMóvil com a quart operador es neutralitzaria aquestes pujades, però no ha sigut així. Meinrad Spenger, conseller delegat de la companyia, descarta apujar preus en cap cas i assegura que aquestes pujades proven que el mercat encara és ineficient. Santiago Miralles, professor associat de l’Iese, secunda l’argument de les companyies que sostenen que com que cada vegada hi ha més consum de dades, les companyies necessiten fer més inversió i repercutir-ho en el preu. A més, també explica que es pot estar anticipant la caiguda dels ingressos que els suposarà la baixada del roaming d’aquest estiu, un argument que Competència descarta.

El que ha donat força, però, a aquests operadors és la televisió. L’oferta de continguts els permet “donar un servei diferenciat i un valor afegit” que fidelitza el client i amb el qual MásMóvil encara no pot lluitar. Per tot això i perquè les operadores de telefonia estan en un moment de crisi de model, segons aquest professor de l’Iese, continuaran buscant maneres de reduir costos estructurals tenint en compte que cada vegada els usuaris els demanen més dades per menys diners. La clau serà veure si poden continuar repercutint les pujades en increments unilaterals a canvi de més dades o si la justícia o les autoritats invalidaran aquesta tècnica en defensa dels consumidors.