Telefónica ven el 40% de Telxius després de la sortida a borsa fallida

Telefónica ha acordat la venda de fins a un 40% del capital social de Telxius Telecom, la seva filial de gestió de torres de telefonia i competidora de la catalana Cellnex, al fons nord-americà KKR, per un total de 1.275 milions, segons va informar ahir l’empresa. Aquesta operació s’ha tancat a un preu de 12,8 euros per acció, que suposa una valoració de 3.678 milions d’euros per a la filial de Telefónica. L’acord inclou un contracte de compravenda amb KKR per un paquet de 62 milions d’accions, que representa el 25% del capital social de l’empresa, per un preu 791 milions d’euros. També hi hauria l’opció de compra sobre 38 milions d’accions, el 15,2% del total de títols, valorades en almenys 485 milions.

L’operadora, però, continuarà mantenint un percentatge majoritari de Telxius i el control operatiu sobre la companyia. Segons Telefónica, aquesta operació s’emmarca dins la seva estratègia d’optimització d’actius. De fet, amb aquesta operació, l’operadora podrà complir un altre dels seus principals objectius: reduir el seu elevat deute. El president de Telxius, Guillermo Ansaldo, va destacar que la companyia està “encantada” de comptar amb KKR com a inversor a llarg termini. Telefónica va crear Telxius l’any passat per agrupar els seus actius d’infraestructures, és a dir, les seves torres de telefonia. De fet, el principal client de la filial és la mateixa Telefónica.

Segons els analistes del Santander consultats per Europa Press, aquesta operació “és un pas en la direcció correcta i a un preu raonable”, ja que reduirà al voltant d’un 2,6% el deute estimat per l’operadora al tancament del 2016.

Competència per a Cellnex

Telxius és competència directa per a la catalana Cellnex, que la setmana passada va registrar un augment del 15% en els seus ingressos. La filial de Telefónica agrupa gairebé 16.000 torres de telecomunicacions a Espanya i a altres països, a més de la xarxa de 31.000 quilòmetres de fibra òptica submarina del grup. Tot i així, l’antic monopoli estatal de la telefonia ja va haver d’anul·lar la sortida a borsa de la companyia, que en principi estava prevista per a la tardor del 2016. Telefónica va justificar que Telxius no tenia prou demanda per col·locar la companyia als parquets.