Telefónica i Vodafone signen un acord històric per l'accés a la xarxa de fibra

Telefónica i Vodafone han arribat a un acord comercial històric per l'accés majorista a la xarxa de fibra òptica de Telefónica, segons el qual Vodafone podrà accedir "de manera immediata" a la fibra de Telefónica durant un termini de cinc anys tant en alguns municipis subjectes a la regulació com en d'altres en els quals s'havia alliberat Telefónica d'obligacions majoristes d'accés a la fibra.

En un comunicat, Vodafone ha remarcat que aquest acord li permet comptar amb Telefónica per completar la cobertura de les seves xarxes de fibra i així "estendre sensiblement la petjada" on podrà oferir serveis de banda ampla ultra ràpida i de televisió. El mes passat, Telefónica anunciava com avança el desplegament de la seva xarxa, que en cinc anys arribarà a tota Catalunya.

Per la seva banda, per a Telefónica aquest acord és una "fita" en la seva estratègia de negoci majorista, perquè li possibilita tenir un paper "més actiu" en oferir els seus serveis majoristes en un entorn comercial cada vegada més dinàmic i innovador i amb més alternatives, tant per la prestació de serveis per part d'altres operadors com per la utilització de models de coinversió i autoprestació.

L'acord, basat en compromisos de compra al llarg de cinc anys, posa en valor les sinergies que es generen en accedir Vodafone a la xarxa de Telefónica. Segons totes les empreses, aquest pla permetrà que el desplegament de la xarxa sigui més eficient. "Aquest acord redundarà també en benefici dels consumidors, que tindran al seu abast una millora de cobertura i d'alternatives en xarxes de nova generació en l'àmbit nacional i, per tant, una més disponibilitat dels serveis associats a l'economia digital", asseguren.

Regulació majorista

L'última regulació majorista dels mercats de banda ampla aprovada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ( CNMC) permet, entre d'altres aspectes, l'accés d'altres operadors a la xarxa de fibra òptica de Telefónica en aquelles zones en les quals no existeix prou competència en aquest tipus de xarxes.

La nova regulació obliga a Telefónica a comptar amb una oferta majorista d'accés virtual a la seva xarxa de fibra òptica per a les zones declarades com a no competitives, que representen el 65% de la població. Per contra, als 66 municipis espanyols que es van declarar com a competitius, representen el 35% de la població, la CNMC va considerar que existia un nivell suficient de competència, ja que en ells es hi ha almenys tres operadores que estan desenvolupant les xarxes.