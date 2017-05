Telefónica aprofita fins l'últim dia i no eliminarà definitivament el 'roaming' fins al 15 de juny

Telefónica no deixarà de cobrar pel 'roaming' fins l'últim dia que pugui. Així ho ha comunicat aquest dijous la companyia, que ha explicat que tots els seus usuaris, tinguin contracte, prepagament o un paquet Fusión deixaran de pagar qualsevol recàrrec, l'anomenat 'roaming' per utilizar el seu telèfon mòbil a qualsevol país de la Unió, incloent-hi Islàndia, Noruega i Liechtenstein a partir del 15 de juny. Aquesta és la data límit que va fixar la Comissió Europea perquè les companyies deixin de cobrar aquest recàrrec.

Cal recordar que Vodafone va ser un dels primers a avançar-se i va començar a eliminar el 'roaming' en les seves tarifes de prepagament el novembre del 2015; tot i això, no va ser fins la setmana passada que, a les portes de l'entrada en vigor de la nova regulació europea, ho va estendre a tots els seus clients. Per la seva banda, Orange ha eliminat el 'roaming' d'alguns dels seus paquets o tarifes. Pel que fa a MásMóvil, també farà com Movistar.

Així, tal com dicta la Comissió Europea, a partir d'ara el 'roaming' desapareix en territori comunitari i s'estableix la política del ' roam like home', és a dir, 'navega com a casa'.

La lletra petita de la fi del 'roaming'