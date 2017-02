Telefónica estendrà la fibra òptica a tot Catalunya en cinc anys

El president de Telefónica, José Maria Álvarez-Pallete, ha anunciat aquest dimarts que l'operadora arribarà al 100% de cobertura de la fibra òptica a Catalunya d'aquí cinc anys. Així doncs, el primer directiu de la companyia ha posat el 2022 com a meta perquè totes les llars catalanes puguin accedir a aquesta connexió, que actualment arriba a un 72%. El president de l'operadora ha fet una conferència al Cercle d'Economia, la seva primera intervenció a Catalunya des que va agafar el relleu al capdavant de la companyia a César Alierta l'any passat.

Álvarez-Pallete ha destacat que la seva companyia ja ha invertit gairebé 1.400 milions d'euros a Catalunya en els últims cinc anys i que l'aposta pel territori català continua ferma. De fet, ha assenyalat que aquesta regió està més avançada que la resta d'Espanya en el desenvolupament de les xarxes de fibra òptica. A més, ha afirmat que Espanya és el tercer país de l'OCDE en desplegament de fibra, només per darrere del Japó i Corea del Sud.

Pel que fa a la quarta plataforma perquè els clients gestionin les seves dades, el president de Telefónica ha avançat que aquest anunci es farà durant el Mobile World Congress, que se celebrarà a finals de mes a Barcelona. Álvarez-Pallete ha explicat que "si alguna cosa és gratis és perquè nosaltres som el producte" i ha reivindicat que les dades són "propietat dels clients".

Quant valen les teves dades?El president de Telefónica també ha posat el focus en el marc regulador del mercat de les telecomunicacions i ha demanat que aquest sigui "previsor i estable". En relació a plataformes com WhatsApp o Skype, que ofereixen serveis de veu per IP, Álvarez-Pallete ha criticat que aquestes no estiguin sotmeses a les mateixes regulacions. "No demano que els desregulin a ells, també ens poden desregular a nosaltres. Es tracta de tenir el mateix tracte", ha dit.

D'altra banda, Álvarez-Pallete també ha destacat la importància de la revolució digital per a la companyia, que es vol transformar "de punta a punta". Durant la seva intervenció, el directiu ha subratllat la intel·ligència cognitiva com a peça clau per al sector de les comunicacions en els propers anys. En aquest sentit, ha assegurat que Telefónica ja fa servir aquesta tecnologia per entendre millor què volen els seus clients i prendre més bones decisions en temes com la definició de productes, el màrqueting o el desplegament de xarxes.