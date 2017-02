Telefónica gairebé quadruplica beneficis fins als 2.369 milions

Telefónica va guanyar 2.369 milions d'euros el 2016, gairebé quatre vegades més que els 616 milions que va obtenir l'any anterior per factors no recurrents, sobretot per l'impacte de les despeses de reestructuració de la companyia. Segons ha informat l'empresa aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sense tenir en compte aquests factors, l'empresa hauria crescut un 4,8%.

En total, Telefónica va facturar un 5,2% menys l'any passat fins als 52.036 milions d'euros. El president de la companyia, José María Álvarez-Pallete ha destacat que aquests resultats enforteixen el "creixement sostenible" de l'empresa. El deute de l'empresa encara se situa en 48.595 milions d'euros, encara que es va reduir en 998 milions durant el quart trimestre. A això s'hi suma la venda del 40% de la seva filial de gestió de torres, Telxius, que Telefónica va comunicar aquesta setmana.

A més, la companyia ha destacat la millorar dels ingressos per serveis digitals, que va créixer un 14,1% fins als 4.792 milions d'euros. D'aquesta facturació, el 58% ja prové només dels continguts audiovisuals que ofereix Telefónica a través de les seves plataformes. Segons l'empresa, a Espanya els clients dels seus paquets convergents 'Fusión' van augmentar un 5% l'any passat fins als 4,3 milions d'usuaris.

Álvarez-Pallete ha destacat que la companyia espera una tendència similar per al seu negoci durant el 2017, començant per més estabilitat en els ingressos que pateixen més impacte de la regulació, sobretot als mercats europeus.