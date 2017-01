Tesla fitxa un exempleat d’Apple per a la botiga de Barcelona

La primera botiga del fabricant de cotxes Tesla a Barcelona comença a prendre forma. L’empresa que lidera Elon Musk ja ha nomenat un director per a l’establiment que obrirà a la capital catalana durant la segona part del 2017. Aquest centre estarà gestionat pel català Jordi Codina (a la foto), segons ha publicat ell mateix a la xarxa professional LinkedIn. De fet, el nou responsable del concessionari -que es va incorporar a l’empresa al desembre- també va estar darrere d’una obertura comercial emblemàtica per a la ciutat: la de l’Apple Store de plaça Catalunya. Codina va ser el responsable de negoci de la companyia a Barcelona durant més de tres anys, entre el 2012 i el 2015, període en el qual la tecnològica va obrir la seva primera botiga al centre de la ciutat.

En els últims mesos, Tesla ha publicat de manera progressiva una vintena d’ofertes de feina amb base tant a Barcelona (on ha instal·lat la seva seu social) com a Madrid. Curiosament, alguns dels venedors i especialistes de producte que el fabricant ha contractat per a totes dues ciutats també havien treballat abans per a la companyia de la poma. Tot i així, l’aterratge de Tesla a Barcelona s’està gestant enmig d’un silenci absolut. El responsable de la companyia a Espanya, l’uruguaià Jorge Milburn, va avançar en una entrevista a Expansión que l’empresa obrirà botigues a Madrid i Barcelona a partir del segon semestre. De moment, des de principis de desembre els cotxes més populars de la marca, com el Model S i el Model X, ja es poden reservar a través de la seva pàgina web.

Ubicació desconeguda

Un dels grans misteris sobre l’aterratge del fabricant de cotxes elèctrics més famós del mercat continua sent on obrirà el seu primer concessionari català. Com va avançar l’ARA, l’empresa americana ja estava instal·lada a Barcelona des de principis del 2015 en un coworking al carrer Muntaner, on actualment treballa un equip d’unes 12 persones.