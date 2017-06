Tesla fitxa el català Pere Brugal com a nou director per al sud d'Europa

El director del fabricant de cotxes elèctrics Tesla per al sud d'Europa és un català. Segons han confirmat fonts de l'empresa a l'ARA, des del febrer la companyia compta amb el directiu Pere Brugal per gestionar el seus plans a Espanya, França, Itàlia i Portugal. Així doncs, Brugal està basat a Barcelona – on la companyia té la seu social de la seva filial espanyola –, encara que fonts de Tesla asseguren que això no converteix Barcelona en la seva seu per a aquests mercats, sinó que simplement coincidia amb la residència del directiu.

Brugal compta amb una llarga trajectòria en empreses del món de la moda i l'esport com ara Nike o Levi's. El seu últim càrrec abans de sumar-se a l'equip de Tesla va ser com a director de 'retail' de Desigual per als mercats del centre i nord d'Europa. El responsable de la companyia per al mercat espanyol continuarà sent l'uruguaià Jorge Milburn, que també treballa des de la capital catalana.

La marca de moda de la indústria de l’automoció va inaugurar a Barcelona el mes passat una pop-up store, és a dir, una botiga efímera que estarà oberta i en funcionament durant només dos mesos (fins al 12 de juliol) al moll de la Barceloneta, al cor del Port Vell de Barcelona. Aquest espai serà substituït durant la segona meitat de l'any per un concessionari físic convencional. Tesla preveu obrir-ne a Barcelona i Madrid abans que acabi l'any.

D'altra banda, l'empresa també mou el negoci de l'abastiment energètic a Catalunya i ja disposa ja de quatre supercarregadors al territori català, a Torrefarrera (Lleida), a l’autovia T-11 (la que uneix Reus i Tarragona), a Girona, i a l’Aldea, a les Terres de l’Ebre. Aquest 2017 n’obrirà dos més: un a Caldes de Malavella i un a Sant Cugat del Vallès, per abastir els clients de l’àrea metropolitana de Barcelona.