Tesla s’instal·la a Barcelona amb una primera botiga efímera

Tesla és la marca de moda de la indústria de l’automoció. Un fabricant capaç de fer trontollar els fonaments d’un sector amb més de 100 anys d’història i consolidar-se com el gran referent en matèria de mobilitat elèctrica, sostenible i de la conducció autònoma. La marca presidida per Elon Musk està en ple procés d’expansió, i la capital catalana és un dels llocs escollits per la companyia per instal·lar-hi una botiga física. En aquest cas, la botiga inaugurada ahir és una pop-up store, és a dir, una botiga efímera que estarà oberta i en funcionament durant només dos mesos (fins al 12 de juliol) al moll de la Barceloneta, al cor del Port Vell de Barcelona.

Segons ha pogut saber l’ARA, aquest espai interí serà substituït per un concessionari físic convencional que segurament s’instal·larà en un indret molt concorregut de la capital catalana i, molt probablement, a la zona a prop de la costa.

La pop-up store de Tesla disposarà de dos models en exposició: els visitants podran veure i provar -prèvia reserva online - el Model S, un esportiu elèctric, i el Model X, el primer totterreny urbà de la marca. Tots dos cotxes són totalment elèctrics, amb una autonomia considerable -al voltant de 500 quilòmetres- i disposen del mode de conducció autònoma, l’anomenat autopilot, que permet als models de Tesla poder circular sols en la pràctica totalitat d’escenaris i condicions de circulació.

Nous supercarregadors a Catalunya

L’altre front de batalla que Tesla té obert a Catalunya és el dels supercarregadors. Tesla disposa ja de quatre supercarregadors al territori català, a Torrefarrera (Lleida), a l’autovia T-11 (la que uneix Reus i Tarragona), a Girona, i a l’Aldea, a les Terres de l’Ebre. Aquest 2017 n’obrirà dos més: un a Caldes de Malavella i un a Sant Cugat del Vallès, per abastir els clients de l’àrea metropolitana de Barcelona, segons ha informat l’empresa.

A més, segons ha pogut saber l’ARA, Tesla n’obrirà un altre -a finals d’any o a inicis del 2018- a la Seu d’Urgell per abastir els clients andorrans i els turistes que visiten els Pirineus, i està analitzant molt seriosament la possibilitat d’obrir un supercarregador a la Catalunya Central, molt probablement, a la zona del Bages, per donar cobertura als viatgers que circulin per la C-25, l’Eix Transversal.