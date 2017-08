Tesla sobreviu a base d'expectatives

El creixement d’una empresa com Tesla no té precedents, almenys dins del sector de l’automòbil. La companyia, fundada el 2003, va decidir fer el salt a borsa set anys després del seu naixement, i els resultats que ha aconseguit fins avui han superat totes les previsions. La firma comandada per Elon Musk va començar a cotitzar al Nasdaq (el mercat electrònic més gran dels Estats Units) amb un preu que no arribava als 24 dòlars per acció (poc més de 20 euros). Aquesta última setmana, comprar un títol de Tesla tenia un preu de més de 355 dòlars (al voltant de 300 euros). Amb una fabricació de 80.000 cotxes durant el 2016, Tesla s’ha convertit en el fabricant de vehicles nord-americà amb més capitalització a borsa. En els últims tres mesos la firma ha aconseguit superar autèntics gegants com Ford, General Motors o BMW, alguns dels quals amb una producció que s’acosta als deu milions d’unitats.

La curta però fins ara exitosa trajectòria en borsa de l’automobilística americana li ha permès rebre afalacs de totes bandes. La revista Forbes la considera la segona empresa més innovadora de tot el món, només per darrere de Salesforce.com, una companyia amb seu a San Francisco que ofereix diferents servei de gestió del núvol. Entre les moltes lloances que ha rebut Tesla, cal destacar-ne una de Morgan Stanley, una de les entitats de referència a escala mundial a l’hora de valorar qualsevol empresa. “Tesla està en una posició privilegiada per ser pionera en el desenvolupament dels cotxes autònoms i aconseguir la pole position respecte a la competència”. De fet, un dels analistes de Morgan Stanley, Adam Jonas, va dir fa tres anys que Tesla “és la companyia de cotxes més important del món”. Ras i curt.

Però no tot són bones notícies a les seves oficines de Palo Alto, a Califòrnia. Aquest primer semestre va registrar unes pèrdues de 667 milions de dòlars (564 milions d’euros), un 16% més que en el mateix període de l’any passat. I això que la facturació de la companyia entre gener i juny va créixer un 126% respecte als mateixos primers sis mesos del 2016 fins a arribar als 5.485 milions de dòlars (4.648 milions d’euros). Per a Elon Musk, però, aquesta situació és òptima. “Es pot pensar que Tesla és una companyia que perd diners, però no és així realment; no perds diners si estàs creixent a ritmes del 100% cada any”, va defensar. Malgrat tot, ¿com s’entén que una empresa amb una cotització tan elevada acumuli tantes pèrdues?

De ‘start-up’ a gran fabricant

Per a Joan Dalmau, director editorial del portal Coches.net, “Tesla, en el fons, ha sigut fins ara una start-up ”. “Que l’empresa acumuli pèrdues cada any és normal; és una marca que ha hagut d’invertir en desenvolupament de producte, en personal, i a més ho ha fet des de zero”, explica. A tot això cal sumar-hi les grans inversions de l’empresa per convertir-se en el timoner de l’aposta per un nou model energètic. El novembre passat, Tesla va comprar SolarCity per 2.000 milions de dòlars (quasi 1.700 milions d’euros). L’objectiu darrere d’aquesta operació és aconseguir que els sostres de les cases disposin de panells solars que estiguin connectats a unes bateries instal·lades als garatges. D’aquesta manera, els usuaris d’un cotxe elèctric poden carregar els seus vehicles i ser alhora independents de la xarxa elèctrica.

A més d’aquesta inversió, Tesla va inaugurar a principis d’aquest any una obra de mides faraòniques: la seva megafàbrica de Nevada, que ha de produir mig milió de vehicles del nou Model 3, va costar 5.000 milions de dòlars (4.230 milions d’euros) i és crucial perquè Tesla aconsegueixi satisfer la demanda prevista. A hores d’ara, cada client que ha reservat un Model 3 ha fet una paga i senyal de 1.000 dòlars.

El paper clau de les expectatives

Segons els experts contactats per l’ARA, l’empresa està “sobrevalorada” pel que fa al seu valor a la borsa. Això es deu al fet que han sabut vendre unes expectatives que hauran de complir-se els pròxims dos anys. Per a Xavier Brun, professor del màster en mercats financers de la UPF, Tesla ven que “el seu negoci és visionari i que està trencant tots els motlles” pel que fa a un nou model d’automòbil. “Això farà que s’acabin venent molts cotxes, sempre que es compleixi el que el mercat espera”, diu Brun.

És aquí on la figura d’Elon Musk, el cofundador i director executiu de la companyia, juga un paper clau. Brun considera que el comandant de Tesla és considerat com “un nou Steve Jobs; a més, la gent es va perdre en el seu moment la inversió d’Apple o d’Amazon, i ara no vol deixar passar l’oportunitat d’invertir en el cotxe elèctric”.

Però l’automòbil és només un afegitó. Les expectatives del mercat es basen també en les bateries de Tesla, cridades a revolucionar el sistema energètic. Tesla pot fer que cada usuari sigui autònom dins la xarxa, fins al punt que cada llar podrà escollir “entre Tesla o Endesa, per exemple”, diu Brun. “Si Tesla guanya aquesta batalla pot arribar a tenir la patent i aconseguir pràcticament un monopoli”, afegeix.

Ven fum, Tesla?

La conclusió a la qual arriben els experts és que Tesla “no ven fum”. “El producte que té és molt interessant i en l’àmbit social ha trobat resposta”, explica Vicenç Aguilera, president del clúster de l’automoció a Catalunya. Bona prova que l’automobilística es pren les coses seriosament són, precisament, les inversions i projectes que ha llançat fins avui. “Tot el que han fet fins ara els ha sortit prou bé”, considera Brun. “El que volen fer ara és molt més ambiciós, però si compleixen les promeses, tindran la partida guanyada per convertir-se en un actor més de la indústria de l’automòbil”, sentencia el professor.

Tesla ha començat, com moltes puntcom, una autèntica revolució amb rondes d’inversió i pèrdues milionàries. Falta veure si acaba donant capgirant la situació i creant un nou paradigma o bé anant al cementiri de les empreses que es van anticipar massa al seu temps.

Vicenç Aguilera: "Tesla té una imatge de marca brutal" President del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya 1. Creu que Tesla està sobrevalorada? Tesla ha fet una política exquisida des del punt de vista del màrqueting i estan venent unes expectatives extraordinàries. En aquest sentit, la borsa respon a estímuls que no són només tecnològics, i crec que des del punt de vista econòmic aquesta valoració borsàtil no és gaire realista. 2. L’empresa ha tocat sostre o encara té marge per créixer? Si tira endavant de manera més sanejada, té molt de marge per créixer, perquè té una imatge brutal. Quan desenvolupi la seva xarxa a escala mundial en pot treure molt de profit. Crear ara mateix una marca que produeixi 400.000 cotxes és relativament senzill. Ara bé, una altra cosa és passar a xifres del milió o dimensions més grans. 3. Invertiria en Tesla ara? Jo soc un enginyer i soc conservador. Veig una situació inestable i una valoració fora de la lògica.

Xavier Brun: "L'empresa està sobrevalorada" Especialista en mercats financers 1. Creu que Tesla està sobrevalorada? Jo crec que sí. A més, la resta de marques de cotxes ja estan fent cotxes elèctrics. ¿Realment, val més Tesla que General Motors, quan la primera vendrà 400.000 cotxes aquest any i la segona en va vendre quasi deu milions l’any passat? Crec que no. 2. ¿L’empresa ha tocat sostre o encara té marge per créixer? Per a mi, les expectatives de creixement són altes i hi ha massa incerteses per saber com creixerà. És com dir-li a un metge que experimenti amb una nova tècnica que ningú ha fet abans. Primer s’ha d’estudiar a fons la situació per tirar-la endavant. 3. Invertiria en Tesla ara? Hi ha 60.000 empreses que cotitzen al món. A més, per què només ens hem de centrar en una en què la valoració és molt gran (i per tant les expectatives també són molt grans)? La gent està pagant un creixement que generarà beneficis en un futur. Aquest creixement tan gran que la gent espera avui crec que és molt baix, o fins i tot negatiu.