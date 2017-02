‘The Wall Street Journal’ potenciarà la seu de Barcelona

El diari nord-americà The Wall Street Journal es planteja reduir significativament la seva presència a Europa. Aquest rotatiu financer, amb seu a Nova York, ultima un pla de retallades que passa per tancar diverses oficines europees, com la de Madrid, Budapest i Varsòvia, segons informa el seu competidor més directe, Bloomberg. En canvi, fonts citades per aquest mitjà avancen que l’editorial, Dow Jones, estudia no només mantenir l’oficina de Barcelona sinó potenciar-la: el grup News Corp -propietat de Rupert Murdoch- està considerant la possibilitat de traslladar a la capital catalana les operacions de les seves agències de notícies, tal com ja passa a Londres.

Aquesta revisió de despeses s’emmarca dins del programa a tres anysWSJ 2020, que l’editorial Dow Jones va posar en marxa la setmana passada. Segons explica Bloomberg, la companyia va confirmar als representants dels sindicats que el grup farà reduccions, tot i que no va especificar quines. Tampoc està clar quants llocs de treball es poden perdre amb la reestructuració, però fonts anònimes de la companyia citades per Bloomberg asseguren que el mateix diari va informar que els canvis desencadenarien una sèrie de retallades també en personal.

La reorganització del negoci a Europa és un pas més, després dels primers acomiadaments al mes de novembre. El diari també ho va aprofitar per combinar seccions i estalviar en els costos d’impressió del rotatiu. Segons informa Bloomberg, The Wall Street Journal està intentant alhora augmentar els seus subscriptors en línia per compensar les pèrdues en publicitat dels anuncis impresos. De fet, tot el pla de retallades se centra a reconduir el format cap als nous hàbits de consum de notícies i a captar millor els ingressos que generen els dispositius mòbils.