Torres es reforça a l’exterior entrant en una empresa del Quebec

Bodegas Torres aposta pel Canadà i més específicament per la província del Quebec i ha adquirit un 10% de la distribuïdora Amphora Vins Fins et Spiritueux, una operació que es va formalitzar el juny passat. El director general de l’empresa, Miquel Torres Maczassek, assegura que el Quebec és un dels mercats clau per a la companyia per la seva bona acceptació de vins d’alt nivell, informa l’agència Europa Press.

“Volem donar la seguretat als nostres distribuïdors que apostem per ells a llarg termini i, sent part de la propietat, aquesta aposta es materialitza de manera més clara”, explica Torres Maczassek, que afegeix que amb aquesta operació Bodegas Torres també pot participar en la gestió i ajudar a trobar sinergies entre les dues companyies.

Bodegas Torres va mantenir durant el 2016 el nivell de vendes de l’any anterior, amb una facturació de 263 milions d’euros. Aquest 2017 preveu invertir 25 milions d’euros, que es destinaran a la seva xarxa de cellers, a alguna possible adquisició i a la compra de terres per adaptar-se al canvi climàtic, com ja està fent al Pirineu i al sud de Xile, per la zona de la Patagònia, a la recerca de temperatures més baixes i disponibilitat d’aigua.