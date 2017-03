Transparència Internacional denuncia l'escàs control polític al BCE

El Banc Central Europeu ha guanyat protagonisme amb la crisi econòmica i ha pres decisions polítiques importants sense retre comptes a ningú. Ho denuncia l'ONG Transparència Internacional (IT, per les seves sigles en anglès) en l'informe publicat aquest dimarts titulat "Dues cares de la mateixa moneda?". Segons IT, si l'euro vol "sobreviure" necessita una "urgent supervisió democràtica".

L'informe subratlla que els rescats i les polítiques d'emergència monetàries que ha impulsat el BCE durant la crisi han convertit l'entitat presidida per Mario Drgahi en una "força dominant" de la governança econòmica europa. "El marc de responsabilitat del BCE no és apropiat per a les decisions polítiques de gran abast adoptads pel Consell d'Administració", afirma el document.

L'informe subratlla que el BCE s'ha convertit en una entitat amb poder polític capaç de pressionar directament els governs europeus perquè canviïn la seva política econòmica i posa com a exemple les cartes "secretes" que van rebre governs com l'espanyol o l'italià perquè impulsessin reformes a canvi de rebre ajuda europea.

Sortir de la troica

L'informe també és molt crític amb el paper del BCE a Grècia. L'entitat forma part de l'anomenada troica que supervisa el compliment de les condicions del rescat per part del govern grec. De fet, Transparència Internacional demana al BCE que es retiri de la troica, o almenys que no tingui un "rol formal" en la negociació i supervisió perquè considera que no té prou legitimitat.

"Les decisions que afecten el destí de les economies haurien de tenir algún tipus de supervisió democràtica. El BCE no hauria d'estar en posició de retirar l'endoll de la pertinença d'un país a l'euro", assegura l'informe.

Contra les portes giratòries

Transparència Internacional també critica la manca de mesures per evitar el fenomen de les portes giratòries. Posa com a exemple que alguns membres del Comitè Executiu del BCE han fet el salt a l'empresa privada després d'ocupar el seu càrrec al BCE sense tenir experiència prèvia al sector abans de treballar a l'entitat monetària europea.