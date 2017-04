TravelPerk suma esforços amb l’empresa californiana Expensify

TravelPerk agafa impuls gràcies a un soci nord-americà. La start-up de gestió de viatges de negocis amb seu a Barcelona ha arribat a un acord per integrar el seu servei a la companyia californiana Expensify. Segons ha pogut saber l’ARA, la plataforma per reservar vols, hotels o lloguers de cotxe per a treballadors en missió empresarial es connectarà directament amb l’empresa nord-americana, especialitzada a automatitzar la generació de factures i informes a la tornada del viatge. Les dues companyies mantindran la seva independència, però uniran la seva tecnologia per aconseguir arribar a una base de clients més gran.

“Amb aquest acord ja som capaços d’oferir als usuaris l’experiència completa del viatge”, explica el conseller delegat de la companyia, l’israelià Avi Meir. Des que va néixer el 2008, Expensify ha aconseguit captar més de 27 milions de dòlars en finançament. L’empresa té com a clients més de 30.000 companyies, com ara Uber, Yahoo o la publicació Business Insider. “Tots dos creiem en aplicacions més senzilles per al sector, i per tant és un acord natural”, afirma el conseller delegat d’Expensify, David Barrett.

TravelPerk va aconseguir el juny de l’any passat una inversió de set milions de dòlars de fons de capital risc americans com Spark Capital, un dels inversors d’estrelles del sector tecnològic com ara Twitter, Trello o Slack. Segons va explicar Meir, que va fundar l’empresa amb dos extreballadors de Booking, el model de negoci ve de les comissions que s’emporta dels portals que agrega, com ara Booking o Expedia. El producte en si, però, és gratuït, un fet que segons Meir no és un obstacle per a la viabilitat de l’empresa. La companyia compta amb clients de l’univers start-up, com l’aplicació per fer exercici a casa 8fit o l’empresa barcelonina del sector ad-tech Exoclick.

Nova seu a Barcelona

Al marge de la integració amb Expensify, TravelPerk també ha aprofitat els últims mesos per canviar les seves oficines al carrer Tallers del Raval per un espai més gran a la Via Augusta. Actualment la companyia té una plantilla de 40 treballadors, el doble que fa un any, amb nacionalitats de 22 països diferents. L’empresa prefereix no compartir dades sobre la seva facturació durant l’any 2016.